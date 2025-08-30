Zúgjanak a harangok az egyházi iskolákért

A Nagyszombati Főegyházmegyéhez tartozó templomokban hétfőn felzúgnak a harangok. A Főegyházmegye 2008. február 14-én jött létre a Pozsony-Nagyszombati Főegyházmegye felosztásával XVI. Benedek pápa jóváhagyásával. Jelenleg 12 espereskerülete van. A hétfői akciót azért indítványozták, hogy tiltakozzanak az oktatásügyben, illetve az egyházi iskolákkal kapcsolatosan tervezett változások ellen. Ilyen módon is kívánják felhívni a figyelmet arra, hogy az egyházi iskolák ugyancsak az egységes és demokratikus iskolarendszer részei.

A Nagyszombati Érseki Hivatal, élén Orosch János püspökkel a tervezett és már nyilvánosságra hozott, az iskolák anyagi támogatására vonatkozó törvényt igazságtalannak, és az egyházi, katolikus iskolák ellehetetlenítésének, működésük korlátozásának tartja.

Orosch János püspök ezért tiltakozásuk kifejezéseként elrendelte, hogy az egész Nagyszombati Főegyházmegye területén levő valamennyi templomban hétfőn, szeptember elsején délelőtt 10 órakor öt percig zúgjanak a harangok.

„A harangok hangja az egész Főegyházmegye területén imára hívja valamennyi hívőt és az állami vezetőket, hogy nyitott szívvel viseltessenek az ország jövendő nemzedékének oktatása és nevelése iránt”

– nyilatkozta a Nagyszombati Főegyházmegye.

Komoly aggodalmukat fejezte ki a Szlovákiai Katolikus Iskolák Egyesületének vezetősége is az oktatásügyben és az iskolák finanszírozásában tervezett törvények ellen. Szerintük ez a törvény súlyosan veszélyezteti az egyházi iskolák küldetését és autonómiáját.

„A tervezett változások nagyban korlátoznák saját iskoláink működtetését, csökkentenék az anyagiak biztosítását, szűkítenék a fenntartás hatáskörét és végeredményben beavatkoznának a szülők azon jogaiba, hogy szabadon válasszák meg gyermekeik számára azt az iskolát, amelyet saját meggyőződésük alapján a legjobbnak ítélnek meg nevelésükre, oktatásukra” – hangsúlyozta a Szlovákiai Katolikus Iskolák Szövetsége. Hozzátették, hogy az egyházi iskolák is a demokratikus és országos iskolarendszer részei, és tevékenységüket, valamint küldetésüket az államnak garantálni kell.

A Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma több változást tervez a régiós oktatásügyben, amelyek érzékenyen érintenék az egyházi és magániskolák finanszírozását is. Érhető tehát, ha a törvénytervezet ellen megindult a tiltakozás.

(BM/Felvidék.ma/SITA)