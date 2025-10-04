A magyarországi szlovák újságírók napját ünnepelték Budapesten

A magyarországi szlovák nyelvá sajtó munkatársai és korábbi kollégáik pénteken a budapesti Szlovák Iskola helyiségeiben találkoztak, hogy megünnepeljék a magyarországi szlovák újságírók napját. Az eseményt a SlovakUm kiadó, a Ľudové noviny szerkesztősége és a Magyarországi Szlovákok Országos Önkormányzata (MSZÖ) szervezte – számolt be a TASR budapesti tudósítója.

Az ünnepi találkozót Alžbeta Hollerová Račková, az MSZÖ elnöke nyitotta meg. A szlovák iskolák mellett az MSZÖ hatáskörébe tartozik a Vertigo szlovák színház, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete, a Magyarországi Szlovákok Könyvtára és Dokumentációs Központja, a Magyarországi Szlovákok Pedagógiai Módszertani Központja, a Ľudové noviny, valamint a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete is.

A Ľudové noviny főszerkesztője, Eva Fábiánová a TASR-nak elmondta, hogy a Magyarországi Szlovák Újságírók Napját 2002 óta rendszeresen megszervezik a Ľudové noviny alapításának évfordulója alkalmából, amelynek első száma 1957. október 4-én jelent meg.

„Magyarországon minden típusú médiával rendelkezünk, van saját televíziós és rádiós műsorunk, valamint kiadjuk a hetilapot. A Ľudové noviny, amely országos hetilapként 68 éve folyamatosan megjelenik, 20 oldalon számol be a magyarországi szlovákok által szervezett összes eseményről”

– pontosította Fábiánová.

Szavai szerint a Ľudové noviny legnagyobb kihívása a „nyelvvesztés”, amely az egész szlovák közösséget érinti.

„Nagyon nehéz szlovákokról beszélni, ha senki sem beszél szlovákul. Az identitás azon aspektusainak megtalálása, amelyek még összetartanak minket, a legfontosabb célunk”

– hangsúlyozta a Ľudové noviny főszerkesztője.

A Magyarországon élő szlovákok számával kapcsolatban Ladislav Lenovský néprajzkutató, a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete Tudományos Tanácsának tagja augusztusban azt nyilatkozta, hogy az elmúlt években az becslések 100 000 és 105 000 között mozogtak, míg a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 30 000 szlovák él Magyarországon.

Hangsúlyozta azonban, hogy fontos a Magyarországon élő szlovák fogalmának meghatározása. Az egyes népszámlálások különböző kritériumok alapján határozták meg a szlovák identitást: nemcsak aszerint, hogy valaki szlováknak vallja-e magát, hanem esetenként a szlovák nyelv ismerete, aktív használata vagy a kultúrához és nemzetiséghez való viszony kinyilvánítása alapján is. Így mindig más szám jött ki, 15 000 és 30 000 között.

TASR/Felvidék.ma