November 7-én, pénteken, a dunaszerdahelyi MOL Arénában rendezi meg a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége a Felvidéki Vállalkozói Expót, amely idén is a tudás, az innováció és az üzleti kapcsolatok találkozási pontja lesz.

A rendezvény mottója – „Válts magasabb fokozatra!” –

nemcsak inspiráció, hanem felhívás is mindazoknak, akik fejlődni, kapcsolódni és új lendületet venni szeretnének.

Tudás, inspiráció és közösség

A több mint 70 kiállítót felvonultató eseményen a látogatókat szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések és személyes találkozási lehetőségek várják.

A hivatalos megnyitó után Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója tart előadást, amelyben rámutat: a versenyképesség és a munkaerő-megtartás nem csupán gazdasági kérdés, hanem mélyen emberi is. Gondolatai segítenek megérteni, miként kapcsolódik össze a vállalati kultúra, a családi értékrend és a társadalmi felelősségvállalás a sikeres vállalkozásokban.

Szakmai párbeszéd a jövőért

A délelőtti program egyik kiemelt eleme az „Az agrárium kihívásai a Felvidéken” című kerekasztal-beszélgetés, ahol Pereszlényi Csaba, Csernus Károly, Bodon Dávid, Asztalos Ferenc és Veres Csaba vitatják meg az ágazat aktuális kérdéseit – a modernizációtól a fenntarthatóságig, a helyi gazdák jövőbeni szerepéig.

A délutáni panelben Wolf Gábor, a Marketing Commando alapítója mutatja be, hogyan válhat egy vállalkozás márkája valódi élménnyé. Előadása konkrét példákon keresztül szemlélteti, miként ötvözhető a kreativitás és a stratégiai gondolkodás a piaci siker érdekében.

Ezt követően a Rohonczy Gedeon Mentorprogram kerül fókuszba, amelynek vezető mentorai és mentoráltjai beszélgetnek a Felvidéken megvalósuló program tapasztalatairól, eredményeiről és hatásáról.

Az eseményt Lieb Mihály, a Swiss Automotive Group AG tulajdonosa zárja, aki előadásában az értékalapú vezetésről, a csapatmunkáról és a hosszú távú vízióról osztja meg gondolatait. Inspiráló példáján keresztül bemutatja, hogyan járhat kéz a kézben az innováció és a stabil értékrend a nemzetközi versenyképesség útján.

Nyitott, ingyenes rendezvény

A Felvidéki Vállalkozói Expo mindenki számára nyitott és ingyenesen látogatható.

A részletes program és további információk a rendezvény Facebook eseményén, valamint a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége weboldalán érhetők el.

Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége/Felvidék.ma