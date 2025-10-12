Home Hitélet Ízelítő a Remény katolikus hetilap 41. számából
Hitélet

Ízelítő a Remény katolikus hetilap 41. számából

Bertha Éva
A Remény legfrissebb számának címoldala

A legújabb, október 12-én megjelenő Reményben képes beszámolót találnak a szerkesztőség által a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából meghirdetett hagyományos máriavölgyi zarándoklatról.

Örökös botlásainkról és fogadkozásainkról ír cikkében Albán József, feltéve többek között ezt a kérdést: „Hányszor lehet, vajon hányszor illik, esetleg szabad új esélyt kérni?!”

Az évközi idő 28. vasárnapi evangéliumának témája a hála és a hálátlanság, amellyel kapcsolatban György Ferenc fejti ki gondolatait a Vasárnapról vasárnapra című rovatban.

Egy további lelkiségi írást is figyelmükbe ajánlunk: Karl Rahner teológusnak Az élet imádságai című kötetéből vett sorait.

Egy fiatal lány, Záreczky Terézia tanúságtétele is érdeklődésre tarthat számot. Vallomásában azt írja le, hogyan vált példaképévé a nemrég boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna.

A jubileumi templomokat bemutató sorozat aktuális részében a nagykaposi Szent Simon és Júdás-Tádé-templom történetével és a benne található művészi alkotásokkal ismerkedhetnek meg.

Ahogy az olvasók megszokhatták, ezúttal is több tudósító beszámolóját találják a Reményben: így Léváról, Királyhelmecről, Nyékvárkonyból, Fülekpüspökiből és Diósförgepatonyból.

A gyerekek egy további történetet olvashatnak a lapban, a sütni-főzni szeretők pedig újabb recepttel ismerkedhetnek meg.

Lelki programokat, értékes könyvajánlatot is találnak az új Reményben.

