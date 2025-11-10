A sógorok rákapcsoltak: már a második afgán bűnözőt küldték haza

Ausztria ébredezni látszik Csipkerózsika-álmából, s még mielőtt a zene fővárosát teljesen élhetetlenné tenné a sokszínűség, tovább folytatják a jól bevált “deportálásokat”: immáron a második illegális migránst küldték haza. Akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt kapcsoltak le.

Máskülönben még csak nem is került volna a bevándorlási hatóságok radarjára, melyek bőven el vannak látva munkával. A kecskepásztorok és kábszer-termelők kies országába ez a – írd és mondd! –

második darab kiutasítás azóta, hogy a tálibok visszaszerezték a hatalmat Afganisztánban.

A férfit (aki nyilván kisfiúként, agysebészként de inkább mindkettőként érkezett Ausztriába) még márciusban ítélték el Bécsben kábítószer-kereskedelem miatt, majd osztrák rendőri felügyelet mellett repülőgépre tették és Konstantinápolyon keresztül szállították Kabulba.

Miközben azonban a második afgánt is hazaküldték, megérkezett Ausztriába a négyezredik honfitársa is – csak ebben az évben.

A belügyi statisztikák szerint ugyanis csak az első három negyedévben 4000 afgán menedékkérelmet fogadtak és ezek 76 százalékát jóvá is hagyták…

szd/Felvidék.ma