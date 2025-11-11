A lengyel elnök kijelentette, hogy „Lengyelország nem gyarmat”

A lengyel politikusok egy része kész feladni az ország szuverenitását az európai uniós intézmények javára, de Lengyelország szabad, és nem gyarmat többé – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök kedden Varsóban, a lengyel állami ünnep, a függetlenség napja alkalmából megtartott hivatalos megemlékezésen.

November 11-e, a függetlenség napja a legnagyobb nemzeti ünnep Lengyelországban. Annak emlékére tartják, hogy Lengyelország az első világháború végén, 1918 novemberében, 123 évi felosztottság után visszaszerezte önálló államiságát.

A varsói Pilsudski téren rendezett központi ünnepségen Karol Nawrocki felidézte: a lengyel politikai élet az első és a második világháború közötti időszakban is „erősen megosztott volt”, de „soha nem adta fel azt, amire az egész nemzeti közösségnek szüksége van”: gazdasági ambícióit, a nagy beruházások terveit, a lengyel zlotyt, amely „a szuverenitás jelképe”.

Utalva a jelenlegi kormány által az oktatásügyben végrehajtott, a hittanoktatást és az erkölcstant érintő változásokra, az államfő feltette a kérdést: hova tűntek „a Lengyelország alapjait jelentő keresztény értékek”, miért kell szembesülni azzal, hogy az iskolákban „idegen ideológiákkal” helyettesítik őket.

„Ez nem a miénk, ez nem lengyel”, megengedhetetlen, hogy Lengyelország ismét „a népek közt papagáj s páva” legyen, és meggondolatlanul utánozza a Nyugatot

– idézte Nawrocki a lengyel romantikus költőt, Juliusz Slowackit.

Hangsúlyozta: mindezt a lengyel uniós tagság híveként mondja, mindazonáltal a fő elve úgy hangzik, hogy „a legfontosabb Lengyelország és a lengyelek”.

A lengyel politikusok egy része „kész arra, hogy lépésről lépésre átadja az ország szabadságát, függetlenségét és szuverenitását idegen intézményeknek, törvényszékeknek, az Európai Unió idegen szerveinek”.

Mintha arra törekednének, hogy a lengyelek ma „ne értsék, hogy Lengyelország szabad, független, és nem gyarmat többé”

– fogalmazott Nawrocki.

Biztonsági témák kapcsán jó hírnek nevezte Donald Trump amerikai elnök korábbi ígéretét, hogy Lengyelországban maradnak az oda telepített amerikai katonák.

Nawrocki kijelentette továbbá: az amerikai partnerek hozzájárulásával Lengyelország kész „energetikai és gázcsomóponttá válni egész Közép- és Kelet-Európa számára”.

Az ünnepnap alkalmából Nawrocki a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas rendet adományozta több személyiségnek, köztük – a kitüntetett távollétében – a Fehéroroszországban bebörtönzött Andrzej Poczobut lengyel újságírónak és nemzetiségi aktivistának.

Donald Tusk kormányfő kedden a Gdanskban rendezett ünnepségeken kijelentette: a lengyelek „különböznek, vitatkoznak egymással”, de ez a sokszínűség „a jövőben erejük forrása lehet”, a viták pedig „nem szülhetnek gyűlöletet”.

„Senkinek sincs monopóliuma a hazafiságra, egy közösség vagyunk” – fogalmazott Tusk. A lengyelek büszkék lehetnek országuk gazdasági teljesítményére, arra, hogy „az EU legerősebb hadseregét építik, és a térség megkérdőjelezhetetlen vezetőjévé váltak” – jelentette ki a kormányfő a balti kikötővárosban.

MTI/Felvidék.ma