Célzott ellenőrzéseket indít a pénzügyőrség: egyes gyártók trükközhetnek az üdítőital-adó elkerülésével

A Pénzügyi Felügyelet célzott adóellenőrzéseket indít a szirupokat és cukrozott, alkoholmentes italokat gyártó vállalkozásoknál. A vizsgálatok középpontjában az üdítőital-adó (a cukrozott alkoholmentes italokra kivetett adó) betartása áll – tájékoztatta kedden a sajtót a hivatal kommunikációs és szervezési osztályának igazgatója, Lucia Verchovodková.

Mint rámutatott, a bevezetett új adónem nyomán egyre több olyan termék jelent meg a szlovák piacon, amelyeket a gyártók „C-vitaminnal dúsított italnak” vagy „étrend-kiegészítőnek” minősítenek.

„A Pénzügyi Felügyelet az Állami Népegészségügyi Hivatallal együttműködésben több olyan esetre derített fényt, ahol felmerül a gyanú, hogy egyes gyártók ezeket a jelöléseket tudatosan használják az adófizetési kötelezettség megkerülésére. Az üdítőital-adóról szóló törvény ugyanis mentesíti az étrend-kiegészítőket az adó alól”

– mondta Verchovodková.

Hozzátette: bár a gyártók formálisan eleget tesznek a jogszabályi előírásoknak, a Pénzügyi Felügyelet szerint megalapozott a gyanú, hogy a termékek valójában nem felelnek meg az étrend-kiegészítő élelmiszertörvényben meghatározott definíciójának.

Az ilyen készítményeknek ugyanis a természetes étrend kiegészítésére alkalmas élelmiszereknek kell lenniük, koncentrált tápanyagforrásokkal – vitaminokkal, ásványi anyagokkal vagy más anyagokkal –, és csak adagolt formában hozhatók forgalomba, például kapszulák, tabletták, ampullák vagy poradagokat tartalmazó tasakok formájában.

„A Pénzügyi Felügyelet olyan törekvéseket azonosított, amelyek formálisan ugyan a törvénynek való megfelelést mutatják, valójában azonban annak megsértését jelentik. Az ilyen eljárásnak adójogi következményei lehetnek. A kötelezettségek megkerülése egyúttal bevételkiesést okoz, és torzítja a tisztességes piaci versenyt”

– hangsúlyozta Verchovodková.

A hivatal ezért átfogó ellenőrzési akciót indít, amelyet szoros együttműködésben végez az Állami Népegészségügyi Hivatallal és más szakmai intézményekkel. A cél – a Pénzügyi Felügyelet közlése szerint –, hogy megállapítsák: a termékek valóban megfelelnek-e deklarált kategóriájuknak, és hogy megakadályozzák az adójogi kivételek visszaélésszerű alkalmazását.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk