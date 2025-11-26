Így tedd rá! – Tulipános tábor Búcson

A búcsi Szivárvány Óvoda nyolcadik éve adott otthont a Tulipános Felvidék elnevezésű, óvodapedagógusoknak szóló tábornak. Az első szakmai tábort az SZMPSZ szervezte, s azóta 8 alkalommal a búcsi óvoda szervezésében valósul meg. A kétnapos pedagógustábor iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Idén 70 elhivatott óvodapedagógus, tanító, nevelő és egyetemi hallgató is volt a jelentkezők közt.

Az Így tedd rá! program célja, hogy újszerű módszertant honosítson meg az óvodai népművészeti nevelésben. Alapja a játék, a játékosság, fontos szerepet kapnak az ugróiskolák és más mozgásra késztető játékok.

A program megalkotója Magyarország jelenlegi köznevelési ügyekért felelős helyettes államtitkára, Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, néptáncpedagógus. A programgazdának a meggyőződése az, hogy az ún. „utánzásos módszer“ már csak igen kevés gyermeknél válik be. Búcson van a felvidéki központja, mintaóvodája az „Így tedd rá“-nak.

Ide járnak tanulni a felvidéki óvónők arról a népművészeti nevelési módszertanról, amiben egyre többen hisznek. Lényege a néptánc alapú mozgásfejlesztés, amely játékos formában fejleszti a gyermekek mozgáskészségét, ritmusérzékét és mozgáskoordinációját a magyar népi kultúra elemeinek felhasználásával.

A módszer célja, hogy a mozgás és a tánc segítségével észrevétlenül sajátítsák el a néptánc alapjait, miközben fejlődik a szociális készségük és a játékkészségük is. A program a néptánc elemeire építve kínál egy komplex személyiség- és mozgásfejlesztést.

A program játékon, szórakozáson és a népi kultúra megismerésén keresztül éri el a céljait, így a gyermekek számára élvezetes a tanulási folyamat. Kiemelten fejleszti a mozgáskoordinációt, a ritmusérzéket, a zenei hallást és a játékkészséget.

A magyar népi kultúra értékeit közvetíti, és segít a gyermekek identitásának erősítésében.

Főként óvodapedagógusoknak, bölcsődei gondozóknak, tanítóknak, pedagógusképzős hallgatóknak és minden érdeklődőnek szól, aki a néptánc és a mozgásfejlesztés iránt elkötelezett.

„Mindannyiunk számára kiemelt feladat a gyermekek korosztályi sajátossága szerint, korszerű pedagógiai módszerekkel, hagyományos értékekkel jelen lenni az óvodai és iskolai világ pedagógiai folyamataiban. Erre kínál lehetőséget, választ, eszköztárat a Tulipános Program, mely egyszerre innovatív és hagyományos értékekre épülő, szemlélete új perspektívát nyit a pedagógia számára, melynek központi tartalma a magyar kultúra széles és sokrétű tárháza. Olyan módszertani sajátosságot biztosít, melyben a gyermekek korosztályi sajátossága mellett a pedagógusokra való összpontosítás is kiemelkedő célkitűzés. Tartalmát tekintve az óvodai nevelés országos alapprogramjában megjelölt célkitűzésekre épít és évtizedes és aktuális pedagógiai kérdésekre ad választ úgy, mint gyermektánc, vagy éppen a nemzeti nevelés, de a zenei nevelés területét is megjeleníti, kiegészíti” – mondta Kerekes Beáta, a búcsi Szivárvány Óvoda igazgatónője.

Játékban, dalban, táncban nem volt hiány. Értékes pillanatok, színtiszta szakmaiság, élményként közvetített értékek jellemezték. Pénteken 13 órától indult a regisztráció a búcsi Vintop rendezvénytermében. Nagy volt a nyüzsgés, az ismerősök hamar egymásra találtak, csacsogásból, összemosolygásból nem volt hiány. Míg a visszatérő , rutinos Így tedd rá-sok hamar feloldódtak, az „újak” kicsit meglepetten keresték helyüket.

A megnyitó keretén belül Kerekes Beáta, a búcsi óvoda igazgatója, a rendezvény háziasszonya köszöntötte a résztvevőket. Ismertette a programot és bemutatta az előadókat. A közös, ráhangoló tábornyitó játékok után két csoportban folyt a munka. Az 1. csoport Kalafatics Hajnalka Rábaközi népi játék, néptánc című előadásán vett részt, míg a 2. csoport Kassa Anita Ludas Matyi interaktív mesefeldolgozásából meríthetett remek ötleteket.

A jelenlévő pedagógusokat köszöntötte dr. Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos is. Beszédében kihangsúlyozta az oktatásban betöltött fontos szerepüket és megköszönte elkötelezett munkájukat.

Ezt követte a tematikus népi játék blokk, melyből egy egész tanévre elegendő ötletet, módszertani lehetőségeket kaptak a résztvevők.

Este a Vajdaságból érkezett Csasznyi Imre népzenész koncertje kezdődött, aki bevonta közönségét az előadásba és vidám közös éneklés vette kezdetét, majd A pozsonyi sétatéren hallatán táncra is perdült a közönség. Az esti táncházban fáradtságnak nyoma sem volt.

Gasztroélményekből sem volt hiány. A finom vacsora után borkóstoló következett Karkó János borász jóvoltából.

A szombati nap lendületes, közös énekléssel indult, majd folytatódtak a csoportmunkák. A kézműves foglalkozás során Szilvási Grund Helga vezetésével szárduda és olaj-pasztell csodaképek készültek. Hálásak vagyunk, hogy ilyen sokan választják ezt az utat, és együtt tehetjük élménytelivé a népi játékok és néptánc, néphagyományaink világát a gyerekek számára. Minden képzés során együtt élhettük át újra az Így tedd rá! program közösségépítő csodáját. Jövőre ugyanitt!

„Ízlelgettük a módszer nyújtotta újdonságokat. Rácsodálkoztunk, ezt így is lehet? A táncos pályák szórakoztató, vidám oldalát hamar felfedeztük. A közös mondókázás, éneklés, játszás összehozta a csapatot. Már ott megfogalmazódott, hogy lesz folytatás. Tudtam, amit ott tanulok, az tiszta forrásból való, igényes élményt nyújtó. Olyan használható tudást ad nekünk az Így tedd rá! képzés, amit azonnal be tudunk vinni a pedagógiába. Amit ott hétvégén megtanulunk, azt hétfőn már tudjuk kamatoztatni az óvodában. Mindennek az alapja a jókedv és az élményszerzés. A néphagyományba ágyazott módszerek többek között a beszédkészség, szókincsbővítés, zenei hallás, memória, mozgáskoordináció terén is a gyerekek javára válnak” – fejtegette Kerekes Beáta.

Az, hogy Szlovákiában ők az első magyar mintaóvoda, hatalmas megtiszteltetésnek tartják. Ehhez arra volt szükség, hogy Balatoni Katalin sokszor ellátogasson Búcsra, s a tapasztaltak eredményezték a minősítést. A mintaóvodai minősítés egyben kötelezi is őket, így a jövőben még aktívabban fognak fellépni.

„Nem zárkózunk el attól, hogy a gyerekeinket elvigyük valahova fellépni. Az is felmerült, hogy a búcsi képzések idején elvisszük bemutatni, átadni azokat a láncfűzéseket, amelyeket a mi óvodásainknak tanítottuk meg egyes ünnepkörökhöz vagy évszakokhoz kapcsolódóan“– mondta Kerekes Beáta, majd az óvónők motivációjára vonatkozó kérdésünkre válaszolva hozzáteszi: „Egy jó pedagógus attól jó, ha folyton képzésekre jár, hogy meg tudjon újulni. Ez azért van így, mert a gyerekek igényei is változnak, s a szülői elvárások is mindig máshogyan összpontosulnak. A képzéseinken együtt fedeztük fel, hogyan tehetjük a népi játékokat és néptáncot élménnyé, hogyan használhatjuk a különféle eszközöket komplex módon, melyik játék célzottan mit fejleszt, valamint a közelgő ünnepekre is gyűjtöttünk ötleteket. Hálásan köszönjük minden résztvevőnek a nyitottságot, a mosolyokat és a közös tanulást! Éltetjük a hagyományt – mert a játék összeköt!”

