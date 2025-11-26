Magyar Szövetség: stop Beneš – stop földmaffia!

A Magyar Szövetség állásfoglalásban reagált a Beneš-dekrétumok kapcsán kialakult méltatlan helyzetre.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható: A Beneš-dekrétumok kérdése minden alkalommal csatasorba állítja a szlovák pártokat, amelyek a konstruktív párbeszéd és a megoldási lehetőségek keresése helyett 2007-ben még egy parlamenti határozatot is elfogadtak a kollektív bűnösség elvén alapuló dekrétumok sérthetetlenségéről.

A 13 dekrétum épp az alibista politikai hozzáállás miatt élhette túl a korábbi rendszereket, az elmúlt öt évben is emiatt hajthattak végre „a múltbeli hibák korrekciója” fedőnév alatt elkobzásokat.

Itt az ideje, hogy néven nevezzük a dolgokat, és megvizsgáljuk, milyen szerepe van az elkobzott vagyon kezelése teljes rendszerében a Szlovák Földalapnak (SPF) és a Szlovák Állami Erdőgazdaságnak (Lesy SR). Nemcsak a politikai örökséggel kell szembenéznünk, hanem azzal is, hogy az embereket állítólagos „hibakorrekció” miatt két állami intézmény fosztja meg ingatlanától.

A Magyar Szövetségben ezért dolgoztuk ki a STOP BENEŠ – STOP FÖLDMAFFIA törvénymódosítási javaslatot. Az emberek megérdemlik, hogy végre megszüntessük azt a jogbizonytalanságot, amely a háború utáni időszak tizenhárom elnöki dekrétumából ered.

Ezzel sem a szlovák alkotmányosságot, de még a szlovák–magyar kapcsolatokat sem veszélyeztethetjük, holott igény volna rá.

A pártelnök reakciója itt olvasható.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma