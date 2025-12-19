Az állatvédők nem javasolják, hogy kutyát, vagy más állatot ajándékozzunk karácsonyra

Az állatvédők helytelennek tartják, hogy előzetes egyeztetés nélkül, hirtelen ötlettől vezérelve élő állatot, leggyakrabban kutyát adjunk karácsonyi ajándékként. Kristína Devínska, az Állatok Szabadsága (Sloboda zvierat) Polgári Társulás nevében a TASR hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy napjainkra szerencsére visszaszorulóban van a kutyák ajándékozásának divatja.

Ugyanakkor arról számolt be, hogy a menhelyek egész év folyamán nagy számban mentenek és fogadnak be kóbor, megunt és sok esetben bántalmazott állatot.

„Ezek az állatok gyakran felelőtlen gazdáktól, illetve közvetlenül illegális tenyészetekből kerülnek hozzánk, amelyek a vásárlók támogatásának köszönhetően továbbra is nagyban működnek” – mondta Devínska. Szerinte a tél egy kihívásokkal teli időszak, amikor csökken a menhelyekről történő örökbefogadások száma.

Emlékeztetett arra, hogy kutyát vagy bármilyen más állatot nem ajánlott egyeztetés nélkül ajándékba adni, mivel a kutyatartás vállalása hosszú távú elkötelezettséggel jár. Az állat nem tárgy, hanem élőlény és családtag. „Egy négylábú kedvenc családba érkezését, az állattartás vállalását egy közös és felelősségteljes megállapodásnak kell megelőznie, semmiképp ne legyen váratlan meglepetés, mely nagyon hamar teherré válhat” – jegyezte meg.

