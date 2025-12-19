Befejeződött a Tesmagra vezető híd felújítása

Már befejezték az Ipolysághoz tartozó Tesmag község határában található híd teljes körű felújítását. A megyei úton az Olvár-patakon átívelő híd korszerűsítéséért Nyitra megye több mint 230 ezer eurót fizetett ki.

Mint a leviceonline portál beszámolt róla, a kivitelező COLAS cég teljesen eltávolította az eredeti hidat, és egy modern, nagy átmérőjű cölöpökre épülő monolit, vasbeton, félvázas szerkezettel helyettesítette.

Az új szerkezet vasbeton párkányokat, acélkorlátokat, vízszigetelést és megerősített patakmeder-szerkezetet tartalmaz.

Mint az illetékes megyei hivatal kifejtette,

a hidat mind szerkezetileg, mind anyagát tekintve úgy alakították ki, hogy elbírja a rajta áthaladó intenzív forgalmat. Továbbá az árvíznek is jobban ellenáll az előző hídhoz képest.

A munkálatok nyár elején kezdődtek el.

A híd teljes körű megújulása mellett a hídhoz vezető út 42 méteres szakasza is megújult. A híddal együtt az útszakasz is nagyobb forgalmi terhelésnek van kitéve.

Ipolyságról a városhoz tartozó településrészt az említett hídon át lehet a legkönnyebben megközelíteni. A munkálatok miatt a falut a keleti, Nagykürtösi járás felőli bekötőúton lehetett elérni. Ez némi kerülőutat jelentett az ipolyságiak számára.

A híd nagyon rossz állapotban volt, elkerülhetetlenné vált a korszerűsítése. A megyei illetékes hivatal szerint a legutóbbi ellenőrzésen VI. fokozatú besorolást kapott az állaga miatt, ezért volt szükség a híd mielőbbi felújítására.

Pásztor Péter/Felvidék.ma