Filmünnep premierekkel a Dunán – 37 magyar filmmel

Az ünnepi időszak a családi és baráti együttlétek mellett a közös filmnézés ideje is. A Duna idén decemberben is izgalmas filmpremierekkel és számos klasszikussal készül a téli szünetre, a legfrissebb magyar filmek válogatásban mindenki megtalálhatja a kedvére valót.

Premierfilmek

Először látható a DAC-ról szóló sportdokumentumfilm december 23-án este a Dunán. A Dunaszerdahelyi Atlétikai Club történetét bemutató alkotás a sport közösségépítő erejét hangsúlyozza, miközben a csapat és az egyéni sikereket is bemutatja.

A Ma este gyilkolunk című feszültséggel teli, friss magyar krimi izgalmas fordulatokkal hívja filmezni a csatorna nézőit december 28-án. Az ünnepi időszak premierjeként érkezik az 1242 – A Nyugat kapujában: a december 29-én látható történelmi dráma a tatárjárás idején játszódik, bemutatva a hősies harcot és a túlélésért vívott küzdelmet, majd az El a kezekkel a papámtól! vidám családi vígjáték december 30-án este szórakoztat: a generációs különbségekről és a családi kötelékek erejéről szóló alkotás szórakoztató pillanatokat ígér.

Az új évet január 1-jén este a Lepattanó című filmmel kezdhetik a nézők, tele humorral és szívhez szóló pillanatokkal.

Közönségkedvencek

A Duna a premierfilmek mellett az elmúlt évek magyar közönségkedvenceit is a műsorára tűzi. December 24-én 15:10-től láthatják a Gárdonyi klasszikus legújabb, 2023-as feldolgozását, az Ida regényét.

December 26-án délután egy filmklasszikus új adaptációja, a Pacsirta várja a nézőket, majd következik az Ők tudják, mi a szerelem című tavaly bemutatott tévéfilm. December 27-én este egy idei premier, a Ványa bácsi – Buborékkeringő tekinthető meg ismét a Dunán.

December 29-én délután a Kék róka romantikus történetét láthatják, amelyet a kora este kezdődő kosztümös filmsiker, a világhírű magyar orvos, Semmelweis történetét feldolgozó életrajzi ihletésű filmdráma követ.

December 30-án az Ecc-pecc könnyed vidámsággal szórakoztat, ezt követően a Majdnem menyasszony idézi meg, milyen jelentősége volt hazánkban a szerelemnek, a párválasztásnak és a házasságkötésnek a régmúltban. Az ünnepi filmválogatást január 2-án a Blokád című önéletrajzi-történelmi dráma zárja.

Az ünnephez kapcsolódva olyan klasszikus mozikkal és zenés szórakoztató filmekkel is várja nézőit a Duna, mint a Meseautó, és az Állami Áruház, valamint felemelő vallási témájú feldolgozásokkal is találkozhatnak, mint A kiválasztottak különkiadása, a Don Bosco – A szeretet küldetése, vagy a Karol – Az ember, aki pápa lett.

A magyar filmek otthona a Duna – filmünnep december 20. és január 4. között minden délután és este.

MTVA/Felvidék.ma