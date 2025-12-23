Home Egyéb A 40. helyen zárja az évet a magyar válogatott
A 40. helyen zárja az évet a magyar válogatott

A magyar válogatott a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A magyar válogatott egy helyet javítva a 40. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, idei utolsó világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata – amely novemberben lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről – Tunéziát előzte meg a rangsorban.

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont

2. (2.) Argentína 1873,33

3. (3.) Franciaország 1870

4. (4.) Anglia 1834,12

5. (5.) Brazília 1760,46

6. (6.) Portugália 1760,38

7. (7.) Hollandia 1756,27

8. (8.) Belgium 1730,71

9. (9.) Németország 1724,15

10. (10.) Horvátország 1716,88

…40. (41.) MAGYARORSZÁG 1496,29

mti/Felvidék.ma

