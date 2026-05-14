Negyedszer is bajnok a komáromi röplabdacsapat

SZE
A bajnokok ( kép forrása: KVH)

Hazai pályán, telt házas komáromi csarnok előtt szerezte meg a szlovák férfi röplabda Extraliga bajnoki címét a VK Spartak UJS Komárom a hétvégén. A város férfi röplabdacsapata az elmúlt hét évben immár negyedszer hódította el az aranyérmet, ezzel ismét bizonyítva, hogy Komárom a szlovákiai röplabdasport egyik meghatározó központja.

A komáromiak a döntő negyedik mérkőzésén 3:0-ra győzték le a címvédő VK Slovan Bratislava együttesét, és összesítésben 3:1-re nyerték meg a finálésorozatot. A bajnoki döntő külön pikantériáját adta, hogy a két csapat az elmúlt években már harmadszor találkozott egymással a fináléban, a Komárom pedig ezúttal másodszor bizonyult jobbnak ebben a párharcban.

A siker sportértékét növeli, hogy a pozsonyiak az idényben már legyőzték a komáromiakat: a hazai kupadöntőben éppen a Slovan nyert ellenük simán, 3:0-ra. A bajnoki finálé így a komáromiak számára visszavágási lehetőség is volt, amellyel élni tudtak. Tomáš Halanda, a Komárom játékosa a TASR hírügynökségnek úgy fogalmazott, a kupadöntő után külön motivációt jelentett számukra, hogy visszavágjanak, és meggyőződése szerint a bajnoki cím jó helyre került.

Kép forrása: VK Spartak UJS Komárom, FB

A döntő mérkőzésen a VK Spartak UJS végig kézben tartotta a játékot. A komáromiak jól teljesítettek nyitásban, védekezésben és támadásban is, a Slovan pedig csak rövid időszakokra tudott közelebb kerülni hozzájuk. František Ogurčák vezetőedző a mérkőzés után arról beszélt, már a találkozó előtt érezte, hogy ez lehet az ő napjuk: játékosain látta azt az elszántságot és koncentrációt, amely végül bajnoki címhez vezetett.

A siker nemcsak a klub, hanem az egész város ünnepe lett. Szerdán délután a komáromi városházán fogadták a bajnokcsapat játékosait, a klub vezetőit és az edzői stábot. A csapatot Keszegh Béla polgármester és Ondrej Gajdáč alpolgármester köszöntötte. Az ünnepi alkalomhoz személyes gratuláció is kapcsolódott: a városházán kerek életjubileuma alkalmából külön köszöntötték Ferencz Lászlót, a komáromi röplabdaklub alapítóját és mecénását, akinek szerepe meghatározó a sportág helyi megerősödésében. A találkozó után a játékosok a belvárosban is találkoztak a szurkolókkal, autogramokat osztogattak, majd közös vacsorával ünnepelték meg a bajnoki győzelmet.

Kép forrása: VK Spartak UJS, FB

A klub közösségi oldalán is felszabadult örömmel számoltak be a sikerről. Mint írták, hazai pályán, telt ház előtt bajnoki címet nyerni különleges élmény, a csapat teljesítménye pedig nemcsak sporteredmény, hanem közösségi siker is: Komáromban a röplabda láthatóan ismét tömegeket mozgatott meg.

A VK Spartak UJS Komárom negyedik bajnoki címe azt jelzi, hogy a klub tartósan a szlovák férfi röplabda élvonalához tartozik. Az idei aranyérem egyszerre volt szakmai visszaigazolás, sportbeli elégtétel és helyi ünnep: a csapat a pályán, a szurkolók pedig a lelátón tették emlékezetessé a komáromi röplabda újabb nagy sikerét.

SZE/Felvidék.ma/KVH/TASR

Kapcsolat: info@felvidek.ma