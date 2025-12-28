Digitális tudás, biztos jövő

A munkaerőpiac az elmúlt években gyökeresen átalakult: a digitalizáció mára szinte minden ágazatban alapelvárássá tette a számítógépes ismereteket. Az adminisztrációtól a szolgáltató szektorig, az oktatástól a vállalkozások mindennapi működéséig a digitális írástudatlanság komoly hátrányt jelenthet. Ebben a környezetben különösen felértékelődik azoknak a szervezeteknek a szerepe, amelyek hosszú távon és következetesen segítik a felkészülést a modern munka világára.

A dunaszerdahelyi EUROAKADEMIA nonprofit alap immár több mint 20 éve dolgozik azon, hogy a szlovákiai magyar fiatalok és felnőttek szülőföldjükön, Szlovákiában találják meg a boldogulás lehetőségét.

A szervezet fő tevékenysége a szakképzés, az informatikai átképzés és a továbbképzések támogatása, különös tekintettel azokra a készségekre, amelyek közvetlenül növelik a munkaerőpiaci érvényesülés esélyét.

Az EUROAKADEMIA szakmai munkájának középpontjában az ECDL / ICDL rendszerbe tartozó informatikai oktatás áll. Az ECDL (European Computer Driving Licence), vagyis az Európai Számítógép-használói Jogosítvány egy nemzetközileg elismert, az Európai Unió által is támogatott egységes számítógép-használói bizonyítvány, amely hitelesen igazolja az informatikai írástudás meglétét.

A tanúsítvány Európa-szerte és azon túl is ismert és elfogadott, így valódi hozzáadott értéket jelent a munkavállalók számára.

A nonprofit alap nemcsak a vizsgák lebonyolításában vállal szerepet, hanem komplex támogatást nyújt az érdeklődőknek az ECDL-vizsgákra való felkészülésben is. Az EUROAKADEMIA előkészíti a kérelmezők számára a vizsgákat, részt vesz azok szervezésében, és gyakorlatorientált képzésekkel segíti a sikeres vizsgázást.

A vizsgaközpont fennállása óta több mint 1200 ECDL-oklevelet adtak át, ami egyértelműen jelzi a szervezet hosszú távú, következetes szakmai munkáját.

Az ECDL-bizonyítvány megszerzése nem pusztán egy „papírt” jelent: igazolja, hogy tulajdonosa képes a számítógép hatékony használatára a mindennapi életben és a munka világában egyaránt.

A képzés során elsajátított ismeretek kiterjednek az operációs rendszerek használatára, a szövegszerkesztésre, a táblázatkezelésre, az adatbázis-kezelésre és a prezentációkészítésre, valamint az interneten történő információkeresésre és -továbbításra. Ezek a kompetenciák ma már alapelvárások a munkaadók részéről, függetlenül a betöltött munkakörtől.

Az EUROAKADEMIA tevékenysége túlmutat az oktatáson: hozzájárul a helyi közösség megerősítéséhez, a tudás helyben tartásához és a régió versenyképességének növeléséhez.

Azáltal, hogy a szlovákiai magyar fiatalok anyanyelvi környezetben, helyben szerezhetnek nemzetközileg elismert digitális képesítést, a szervezet fontos szerepet vállal a jövő munkaerőpiacára való felkészítésben.

A digitális írástudás ma már nem csupán technikai kérdés, hanem a társadalmi érvényesülés egyik kulcsa. Az EUROAKADEMIA több mint két évtizedes munkája azt bizonyítja, hogy következetes szakmai elhivatottsággal, európai szintű rendszerekre építve és a helyi igényeket szem előtt tartva valódi, hosszú távon is mérhető értéket lehet teremteni.

Molnár Ilona/Felvidék.ma