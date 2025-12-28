Az ünnepekre is összpontosít a Honti Lapok decemberi lapszáma

Megjelent az Ipolyság és környéke eseményeit összefoglaló Honti Lapok regionális havilap decemberi lapszáma. Az alábbiakban a tartalomból válogattunk.

Az év utolsó lapszáma több cikke is a karácsonnyal és az ünnepvárással foglalkozik. A cserkészek gyújtották meg az első adventi gyertyát a Fő téren. Karácsonyi gondolataikat osztotta meg a városban szolgáló egyházi vezetők. Püspöki szentmise volt Krisztus király ünnepén a katolikus templomban.

Rend az Energobytosnál, új vezetés, átláthatóság és felelős gazdálkodás jellemzi a városi céget. Két kötetet jelentetett meg életjubileuma alkalmából Csáky Károly, az Ipolysági Városi Könyvtárban mutatták be a kiadványokat.

Budapesten Kutak Adrienn kapta meg idén a Gádor-díjat. Az Ipolyságon élő és alkotó keramikusművész által alkotott holokauszt emlékművet avattak ősszel Liptószentmiklóson. Együtt a múlt őrzői, Ipolyság adott otthont a VII. Alsó Garam és Ipoly Menti Helytörténészek Találkozójának. A városból származó Pleva Péter alkotásaiból nyílt kiállítás a lévai volt zsidóiskola közösségi termeiben.

Emléktáblát kapott Farkas István. Novellás kötetet mutattak be a városi könyvtár olvasótermében. Az Üzenet egy messzi galaxisból című kötet több tucatnyi tudományos-fantasztikus irodalmi szöveget tartalmaz.

Új sziget születik az Ipolyon? Százával ültettek fákat az Ipoly parton.

A decemberi lapszám is számos helytörténeti írást közöl. Dr. Kiss László az ötven évvel ezelőtt elhunyt Farkas Istvánra emlékezik. Csáky Károly Czobor László volt alispán életét ismerteti bemutatva az ipolysági temetőben lévő nyughelyével. Folytatódik a Kisemberek a történelem viharában minisorozat, ahogy az ipolysági zsidóság életét felelevenítő Örökmécses is.

Palócföldi Egyházzenei Kórustalálkozót tartottak Ipolyhídvégen. Átadták az diáknapi díjakat az Ipoly menti város tanintézményeiben. Fontos a hagyományápolás a Pongrácz Lajos Alapiskolában, novemberben Szent Márton nyomába eredtek az alsó tagozatos tanulók. Intenzív és eredményes időszak áll a Szondy György Gimnázium mögött. Zajlott az élet a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskolában is.

Az Ipolysági Városi Könyvtár ismét otthont adott a Magyarnak lenni: nagy s szent akarat elnevezésű magyarságverseket mondó versenynek.

A Szokolyi Alajos Olimpiai Klub a várossal közösen szervezte meg a nyugdíjasok olimpiáját. A Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium rendezte meg a Szlovákiai Magyar Gimnáziumok Országos Bajnokságának röplabdatornáját.

