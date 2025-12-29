Home Régió A múlt héten 557 helyszínre vonultak ki a tűzoltók
Régió

A múlt héten 557 helyszínre vonultak ki a tűzoltók

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: TASR

A múlt héten országos viszonylatban összesen 557 helyszínre vonultak ki a tűzoltók. A legtöbbször, 231 alkalommal, műszaki segítséget nyújtottak, ebből 43 esetben Eperjes megyében – tájékoztatott a tűzoltóság a közösségi hálón.

A tűzoltóságot 168 alkalommal tűzeset miatt riasztották, ebből 31 alkalommal Eperjes megyéből. Emellett 141 közlekedési balesethez vonultak ki, a legtöbb (26) baleset Zsolna megyében történt. A múlt héten 17 alkalommal veszélyes anyagok miatt kellett beavatkoznia a tűzoltóságnak.

TASR/Felvidék.ma

