Ahol a mosoly születik: szeretetteljes mindennapok a balonyi oviban

A helyi óvoda évtizedek óta meghatározó intézménye Balony község mindennapjainak. Az intézményt közel negyven éve vezető Csicsay Éva igazgatóval beszélgettünk az elmúlt évtizedek tapasztalatairól, az óvoda fejlődéséről, a gyermeklétszám alakulásáról és a hagyományokra épülő gazdag programokról.

Stabil működés változó létszám mellett

A balonyi óvoda 1976 óta működik a jelenlegi épületében, amely eredetileg két teljes csoportnak, vagyis mintegy ötven gyermeknek adott otthont.

„A kilencvenes évek vége felé nálunk is jelentkezett a gyermeklétszám csökkenése”

– idézte fel Csicsay Éva, hozzátéve, hogy 2010-re az intézmény már csak egy csoporttal tudott működni. Mint fogalmazott, szerencsére másfél éven belül sikerült újra növelni a létszámot, részben a környező településekről érkező gyermekeknek köszönhetően. Azóta ismét másfél csoporttal működik az óvoda.

A létszám az elmúlt tíz évben stabilan 20–25 között alakult; tavaly 24, jelenleg pedig 23 gyermek jár az intézménybe.

„Idén sok a nagyon kicsi, 2,5 éves gyermek, ami fokozott odafigyelést igényel a beilleszkedés és a szociális készségek erősítése terén”

– jegyezte meg az igazgató asszony.

Külön kitért arra is, hogy néhány éve volt egy kiugróan magas, 32 fős létszám, amikor átmenetileg újra meg kellett nyitni az épület régóta nem használt felét, a szülők és az önkormányzat összefogásával teljesen felújítva azt.

Együttműködés és közösségi összefogás

Az épület állapotát mindig sikerült jó szinten tartani, elsősorban a szülők összefogásának köszönhetően. A polgármesteri hivatallal való jó kapcsolatnak és a sikeres pályázatoknak köszönhetően 2016-ban jelentős belső és külső felújítás valósult meg: új fűtésrendszer, nyílászárócsere, hőszigetelés és külső festés tette korszerűbbé az intézményt.

„A 2019-es évben pedig a játszóterünket tudtuk teljesen megújítani”

– emelte ki Csicsay Éva. Az óvodát a kisebb fejlesztések ma is folyamatosan segítik: az utóbbi években több alkalommal szerveztek szülői brigádokat, és új mosogatógépet is kapott az étkező.

Fontosak a szülői igények

Az igazgató asszony hangsúlyozta: az óvoda mindig figyel a szülői igényekre. Így indítottak külön angol nyelvi foglalkozást, működik sportkör, valamint – immár harmadik-negyedik éve – sakkfoglalkozás is.

Idén új elemként néphagyományokra épülő, interaktív népzenei programokkal bővült a kínálat: Márton-napra készültek először ilyen foglalkozással, amelyet karácsonykor és más jeles napokon is folytatnak majd.

Az ünnepek „ritmusa”

Az óvodai év a hagyományos ünnepek köré épül. Ősszel a gyerekek a nyugdíjasok napjára készülnek műsorral, majd következik a kedvelt tökfaragás, amelyhez a régi hagyományok felidézése is hozzátartozik. A Márton-nap minden évben kiemelt esemény, libás játékokkal, mesékkel és kézműveskedéssel.

A december különösen gazdag programokban.

„A Mikulást nálunk hagyományosan december 5-én tartjuk, a szülők jelenlétével, hogy a legkisebbek is biztonságban érezzék magukat”

– tette hozzá az igazgató. A gyerekeket versek, dalok és közös ünneplés várja ilyenkor.

A hónap másik fontos alkalma a bensőséges fenyőünnep, amelyen közös ebéddel és ajándékozással ünneplik a karácsonyt – ilyenkor a nyugdíjas kollégákat és a polgármester urat is meghívják. Az óvoda rendszeresen szerepel a csilizközi adventi koncerten is.

Az új év farsanggal indul, majd tavaszváró programokkal, sok szabadtéri tevékenységgel folytatódik – a nagy, fás udvar különösen kedvez ennek.

A tavaszi időszak része az anyák napi műsor is, amelyet hosszú évek óta a falusi ünnepségen adnak elő. Az óvodai év végéhez közeledve évről évre megrendezik az egynapos kirándulást, amelyre a gyermekeket a szülők is elkísérik.

„Az óvoda ereje a közösségben rejlik”

A beszélgetést összefoglalva Csicsay Éva kiemelte:

„A balonyi óvoda ereje a közösségben rejlik – a szülők, a falu vezetése és a kollektíva mindig együtt dolgozott azért, hogy a gyerekek a lehető legjobb környezetben nevelkedhessenek.”

Az intézmény tehát nemcsak a legkisebbek nevelésének színtere, hanem olyan közösségi tér is, ahol a gyermekek, a szülők, a pedagógusok és a helyi közösség szoros együttműködésben vannak jelen.

Az igazgató asszony szavai alapján pedig egyértelműen kijelenthető: a hagyományokra épülő, szeretetteljes közösségben ismét tartalmas és élményekben gazdag év állt a balonyi óvoda mögött.

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma