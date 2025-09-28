Bő két évtized után újra lesz városi művelődési központ Ipolyságon

Ipolyság történelmi belvárosában már teljes ütemben folyik az egykori rendelőintézet átalakítása, az épület a Bartók Béla Kulturális Központnak ad otthont. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen a képviselők megszavazták a városi művelődési központ létrehozását. Már kiírták a pályázatot a központ igazgatói posztjára.

Mint Zachar Pál, Ipolyság polgármestere a közösségi oldalán kifejtette: „22 éve szüntette meg az akkori városvezetés a városi művelődési központot, mely az egykori mozi épületében működött. Az intézmény szervezte a város kulturális és társadalmi életét, összehangolta a régió programjait és biztosította, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetsző rendezvényeket.

Szinte minden szlovákiai városban működik egy önálló jogalanyisággal rendelkező művelődési központ, de Ipolyság valahogy elaludt ezen a téren.

Ebből a 22 éve tartó Csipkerózsika-álomból ébresztjük fel most a kulturális központot, mivel a képviselő-testület megszavazta, hogy 2026. január 1-től létrejön a Bartók Béla Kulturális Központ.”

A Felvidék.ma megkeresésére a polgármester elmondta: a szeptember 26-ai ülésen többek között arról is döntöttek, hogy mely kulturális intézmények tartoznak majd a Bartók Béla Kulturális Központ alá. Döntés született a leendő központ vagyonalapjáról, használt ingatlanjairól, illetve az igazgatói posztra szóló pályázat kiírásáról is.

Az elmúlt bő két évtizedben az Ipoly menti városban a városi hivatal kulturális szakosztálya igyekezett kézben tartani az egyre sokszínűbb és szerteágazóbb kulturális életet, mindamellett több intézmény tartozott alá. Mindez a jövő évtől egy nagyobb egység részeként a Bartók Béla Kulturális Központ égisze alá tartozik majd.

A városi művelődési központ felel majd az Ipolysági Városi Könyvtárért, a Honti Múzeumért, a Simonyi Lajos Galériáért, a turisztikai információs irodáért, a Honti Lapokért, illetve az építés alatt álló kulturális központért és támogatni fogja az Ipolysági Művészeti Alapiskolát is

– sorolta a polgármester.

„Azt várom el a kulturális központtól, hogy hatékonyan hangolja össze a rábízott intézmények munkáját, legyen sikeres a pályázatokban, hogy minél több pályázati pénzt forgasson be a város működésébe és biztosítsa a feltételeket az intézményeink további fejlesztéséhez. Óriási erő árad abból, hogy folyamatosan tudunk fejlődni” – szögezte le bejegyzésében.

Pénteken már a város honlapján és egyéb közösségi felületein közzétették a pályázatot az igazgatói poszt betöltésére.

A Bartók Béla Kulturális Központ zömmel uniós forrásokból valósul meg. Az átalakított több mint százéves épület méltó otthona lesz a művészeti alapiskolának. Végre egy épületbe kerülnek a négy szak tantermei. Az egyéni és csoportos oktatás számára alakítanak ki termeket az alsó részen és a beépített tetőtérben. Emellett koncertterem és a város táncegyütteseit kiszolgáló korszerű próbaterem is tartozik majd az épülethez. Továbbá kihasználják a platánfával ékesített belső udvart.

Pásztor Péter/Felvidék.ma