Az erőt és reményt adó zene üzenete Ipolyságon

Karácsonyi dallamok, klasszikus zenedarabok és operaáriák is elhangzottak az Ipolysági Művészeti Alapiskola növendékeinek és tanárainak újévi koncertjén. A Nagyboldogasszony plébániatemplomban tartott hangverseny újszerű kezdeményezés volt az Ipoly menti kisvárosban.

Mint Novák József, ipolysági plébános köszöntőjében kifejtette: még mindig a karácsonyi időszakban élünk, a koncert karácsony lelkületét hozzá el nekünk az új esztendőben.

Michňa Angéla, az Ipolysági Művészeti Alapiskola igazgatója a koncert elején elmondta:

az új év kezdetén azért gyűltünk össze, hogy a művészet által hálát adjunk az elmúlt időszakért és reménnyel kísérjük az előttünk lévő évet.

A közel másfél órás hangversenyen a tanintézmény jelenlegi növendékei és tanárai léptek fel. Egyéni produkciók mellett az iskola gitárcsoportja, fúvós zenekara, valamint a kamarakórusa is fellépett.

A legkisebb növendékektől a végzős növendékekig sokan megmutatták tehetségüket. A különféle hangszeres zenedarabok, népi énekek, örökzöld slágerek, magyar és szlovák dalok mellett operaária is felcsendültek a katolikus templomban.

Számos zeneszám és dal még a karácsonyt idézte. A legkisebb növendékek például népi karácsonyi énekeket adtak elő. Népszerű karácsonyi zenedaraboknak is helye volt az újévi koncerten.

Ugyanakkor a világhírű zeneszerzők közismert és kevésbé ismert dallamai is felhangzottak. Fúvós hangszerek, dob, orgona, zongora csak néhány hangszer, melyen a tehetséges fiatalok játszottak az est folyamán. Szép és lélekemelő pillanatokban nem volt hiány a több évtizedes múltra visszatekintő művészeti alapiskola koncertjén.

„Vigyük magunkkal a zene üzenetét, a mindennapokban adjon erőt és reményt az előttünk álló esztendőben”

– hangzott el az intézményvezető zárógondolataként.

Michňa Angéla a Felvidék.má-nak elmondta: a városban nagy hagyománya van az adventi koncerteknek, a művészeti alapiskola is rendszeresen szervez ilyen alkalmakat, azonban az újévi hangversenynek kevésbé van hagyománya Ipolyságon. Ez is inspirálta a szervezőket.

A teltházas koncert jól példázza, az újévi koncerteknek is helye van a művészeteket kedvelő Ipoly menti közösségben.

Pásztor Péter/Felvidék.ma