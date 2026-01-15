Jó napot, Pátria! – pénteki előzetes

A második világháborút követő kitelepítések és lakosságcsere után az ötvenes évek elején újabb sokk érte a szlovákiai magyarságot, a kényszerű szövetkezetesítés.

Az elsősorban mezőgazdaságból élő közösség elfogadhatatlannak tartotta, hogy a nemzedékeken át művelt családi gazdaságokat felváltsák a földműves szövetkezetek.

Hogyan zajlott a kollektivizáció az ország déli területein – erről beszélnek egykori gazdák, későbbi szövetkezeti tagok. A közösség a következő évtizedekben hogyan tudta feldolgozni nemzedékek traumáit? Hogyan lehetséges az, hogy a nagyszülőket ért megrázkódtatások nyomait az unokák is magukon viselik? Erről már a Bécsben élő és dolgozó Tóth Erzsébet Fanni beszél a műsorban. A traumakutatótól azt is megtudhatjuk, miért látják az egyes generációk másképpen a múlt emlékeit.

Minderről pénteken, a 8 órai magyar nyelvű Híreket követően a szlovák televízió 2-es csatornáján.

Adás: 2026. január 16., péntek, 8.06, STV2

Felvidék.ma/Sajtóközlemény