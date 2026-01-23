Home Kitekintő Orbán Viktor: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten
Orbán Viktor: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterlnökség FB)

A Béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, viszont baj meg van a világban, és valakinek békét kellene teremteni. Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben péntek hajnalban.

Az egynapos uniós csúcsértekezletet követően újságíróknak nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, az okoz zavart az uniós tagországok között, hogy miként viszonyuljanak egy olyan új testülethez, amelyet bevallottan a béketeremtés érdekében hoztak létre és amelybe valakiket meghívtak, másokat nem.

„Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak”

– fogalmazott a kormányfő majd úgy folytatta: „ketten voltunk csak európaiak, a bolgárok, meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél”.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette: előbb-utóbb lesz békecsúcs Budapesten. „Nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről” – tette hozzá.

MTI/Felvidék.ma

