Pataky Attila veheti át idén a Petőfi Zenei Díj Életműdíját

Életpályája elismeréseként idén Pataky Attilát, az EDDA Művek alapítóját és frontemberét tünteti ki a közmédia a Petőfi Zenei Díj Életműdíjjal. Az ünnepélyes díjátadó február 7-én a Dunán lesz látható, méltó keretet adva annak az életműnek, amely több mint öt évtizede meghatározó része a magyar zenei kultúrának.

Pataky Attila értékteremtő zenei munkásságát ismerik el a jubileumi, tizedik Petőfi Zenei Díj Életműdíjjal. Az énekes, rockzenész az EDDA Művek élén generációk számára fogalmazta meg a szabadság, az összetartozás és az őszinteség üzenetét. Az együttes dalai a magyar nyelvű rockzene alapköveivé váltak, koncertjeik pedig máig közösségi élményt jelentenek a Kárpát-medence számos pontján.

Pataky Attila előadói jelenléte, hangja és hiteles megszólalásmódja hozzájárult ahhoz, hogy az EDDA mára nemzedékeket összekötő zenei közösséggé, kulturális szereplővé vált a magyar könnyűzenében.

A magyar zenei kultúra kiemelkedő alakjainak munkásságát elismerő Petőfi Zenei Díj Életműdíj jelentőségéről Pataky Attila a Duna Családi kör című műsorában beszélt először nyilvánosan. Mint fogalmazott: az elismerést nem csupán személyes sikernek tekinti, hanem visszajelzésnek is arról, hogy a magyar rockzene, a magyar nyelven elmondott gondolatok és érzelmek ma is értéket képviselnek. Hangsúlyozta, hogy a díj az EDDA teljes közösségének, a zenésztársaknak és a közönségnek is szól, akik évtizedeken át kitartottak a zenekar mellett.

„Ebben az őrült világban már egy vállveregetésnek is örülök, de ezt a megtisztelő, pályaösszegző elismerést különösen jó szívvel fogadom. Pataky Attilának lenni 24 órás készenlét, de ez nem panasz, mert minden percét élvezem. Mindez a zene iránti olthatatlan szenvedélyemnek köszönhető, hogy még ennyi idő után sem dobott le magáról a színpad” – méltatta az elismerés jelentőségét a zenész.

Február 7-én a Duna nagyszabású, zenés ünnepi műsorral tiszteleg Pataky Attila életműve előtt, amelyben pályatársai közreműködésével idézik fel a nevéhez fűződő slágereket, valamint munkássága meghatározó állomásait. Az ünnepi gálaműsor csúcspontjaként Pataky Attila átveszi az Életműdíjat, az aranyszínű Petőfi-szobrot.

Petőfi Zenei Díj 2026 Életmű Gála – 10. életműdíj – február 7-én 19:40-től a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma