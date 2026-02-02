Home Kitekintő Több mint egymillió személykocsit gyártott tavaly a Škoda Auto
Tavaly 1,065 millió személygépkocsit gyártott a cseh Škoda Auto, 15 százalékkal többet, mint egy évvel korábban – közölte a német Volkswagen konszernhez tartozó cseh autógyár hétfőn.

A Mladá Boleslavban működő legnagyobb cseh autógyár éves termelése legutóbb 2019-ben haladta meg az egymilliót. A gyár két csehországi üzemében tavaly összesen 907 ezer autó készült, a külföldi üzemek közül Indiáé a vezető pozíció, ahol tavaly 73 800 Škodát gyártottak, éves szinten a termelés megduplázódott.

A Škoda tavaly kiemelt hangsúlyt helyezett az elektromos családi modellek (SUV) gyártására. Az Elroq modellből 112 500 darab, az Enyaqból pedig 77 000 darab készült. Az Elroq került csak piacra, s egyre nagyobb iránta a kereslet

– mutat rá a közlemény.

Az autógyártás mellett a Škoda megerősítette a különféle komponensek gyártását is, amelyeket a Volkswagen csoport más márkái is használnak.

A Škoda jelenleg 12 autómodellt gyárt.

Tavaly az egész világon 1,044 millió Škoda személygépkocsit adtak el. Az eddigi legjobb év 2018 volt, amikor 1,285 millió Škoda készült. Csehországban és a világ más országaiban (India, Kína, Vietnam, Kazahsztán, Ukrajna, Szlovákia) a Škoda-gyárak mintegy 40 ezer munkahelyet biztosítanak.

