Több mint négyezer szabad hely várja a diákokat Nagyszombat megye középiskoláiban

A végzős alapiskolások fontos döntés előtt állnak, hiszen rohamosan közeledik a középiskolai jelentkezések időszaka. A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat a 2026/2027-es tanévre teljes mértékben felkészült az új elsőévesek fogadására: a megye fenntartásában működő 44 középiskolában összesen 4054 szabad helyet nyitnak meg.

„Célunk, hogy a fiatalok számára modern, a munkaerőpiac igényeire reagáló oktatást kínáljunk. Rendszeresen korszerűsítjük a tantermeket, a kollégiumokat és a sportlétesítményeket is, hogy a diákok inspiráló környezetben tanulhassanak. Az új tanévre több érdekes újdonsággal is készülünk: ilyen például a személy- és vagyonvédelem szak duális osztálya a Nagyszombati Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában, illetve a reklámalkotás kreatív szak a galgóci Iparművészeti Középiskolában. Bízom benne, hogy széles kínálatunkból mindenki megtalálja a számára megfelelőt” – hangsúlyozta Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

Hozzátette:

A pályaválasztásban a diákoknak hosszú távon segítséget nyújt a „Kam na strednú” (Melyik középiskolába?) elnevezésű rendezvény, valamint a megyei Tehetségközpont is.

Az idei év egyik legfontosabb újítása a központi elektronikus jelentkezési rendszer, amely jelentősen egyszerűsíti és felgyorsítja a folyamatot a diákok és a szülők számára. A jelentkezéseket 2026. február 8. és február 20. között lehet benyújtani.

A jelentkezési lap kitöltésekor fontos az egyes tanulmányi szakok sorrendjének megjelölése a valódi érdeklődés szerint. Az automatikus kiválasztási rendszer ezt követően nemcsak a megjelölt sorrendet és az egyes szakok kapacitását veszi figyelembe, hanem a jelentkezők rangsorát is, amelyet az adott középiskola igazgatója állít össze a felvételi feltételek alapján.

A felvételi eljárás márciusban és májusban zajlik. Azoknál a szakoknál, ahol különleges képességek, készségek vagy tehetség igazolása szükséges, az első felvételi időpont 2026. március 23. (esetleg március 24–25.), a második időpont 2026. március 30. (esetleg március 31. – április 1.). Azoknál a szakoknál, ahol nem szükséges alkalmassági vagy tehetségvizsgát tenni, az első felvételi időpont 2026. május 4. (esetleg május 5.), a második pedig 2026. május 11. (esetleg május 12.). A felvételi eljárás végleges eredményei 2026. június 1-jén válnak ismertté.

A Nagyszombat megye fenntartásában működő valamennyi középiskola és az általuk kínált szakok áttekintése egy hasznos tájékoztató füzetben érhető el.

