Kassai főhajtás Bocskai előtt

A Bocskai Keresztyén Társaság (BKT) megalakulása óta minden év februárjában megkoszorúzza Bocskai István erdélyi fejedelem emléktábláját abból az alkalomból, hogy 1606. december 29-én Kassán elhunyt, majd Gyulafehérvárra szállították és ott temették el január 22-én.

A kassai Fő utcán, az emléktáblánál gyülekeztünk február 3-án, Göőz László elnök üdvözölte a jelenlevőket és röviden ismertette az idén tízéves BKT tevékenységét.

Majd rövid beszédben méltattam a fejedelmet, akit hajdúi Magyar Mózesnek hívtak, hiszen letelepítette őket, habár ennek gyümölcseit nem láthatta, mint Mózes, aki az ígéret földjére nem léphetett be.

Az épületben, melynek falán az emléktábla nyert elhelyezést, egykor Mátyás király is megszállt, meg Szapolyai János, utolsó nemzeti királyunk – emlékeztettem. – De ekkor kettős királyválasztásra került sor. Egy évvel János király megválasztása után Podmaniczky István nyitrai püspök Habsburg Ferdinándot is megkoronázta. Az esztergomi érseknek kellett volna mindkét esetben eljárnia, de Szalkai László a mohácsi csatában elesett. Így a rangidős püspök koronázott. Szalkai korának legromlottabb és legcinikusabb főpapja volt. Így elestét nem kell sajnálnunk. Életrajza 1942-ben Kassán jelent meg.

A kettős királyválasztásnak nem várt eredménye lett, hogy az ország kettészakadása következtében kialakult az erdélyi fejedelemség, mely a magyar királyság eszmeiségét vitte tovább. Erdély élén 19 vajda, illetve fejedelem állt, akik közül tízen szerepet játszottak a város történetében. Törekvésük az volt, hogy felszabadítsák az országot a török megszállás alól. Ehhez pedig nemzetközi összefogásra volt szükség, mert Magyarország egyedül az oszmán nagyhatalom ellenében nem léphetett fel sikerrel. Csak Báthori István lett lengyel király, senki más. De ő is korábban meghalt, mintsem folytathatta volna harcát. Még II. Rákóczi Ferenc is sikertelenül próbálkozott lengyel király lenni.

A fejedelem megverte a kassai főkapitányt, aki a király után a legmagasabb katonai instancia volt az országban. Ez nemzetközi hírnevet biztosított számára.

Bocskai Kassát két évre az erdélyi fejedelemség fővárosává tette. Harcát egyedüliként sikerrel zárta, mert megkötötte a bécsi békét (1606. 6. 23.), mely szabad vallásgyakorlást biztosított Magyarország területén.

A protestánsok fellélegezhettek. Erdély különválása elismerést nyert. A hajdúkat sikerült letelepítenie.

Rövid ideig uralkodhatott, de eredményei óriási jelentőséggel bírtak. Munkáját Bethlen Gábor és I. Rákóczi György folytatni tudta. Mindezért emlékezünk rá tisztelettel.

Dr. Hetey Ágota főkonzul üdvözölte a jelenlévőket, az összegyűlt „kemény magot” annak reményében, hogy sikerül a fiatalokat is megszólítani, hogy ez a nemes hagyomány folytatódjék. Az emléktáblát a főkonzulátus nevében Gris Emese Diána konzul és a BKT nevében Göőz László elnök és dr. Urbán Károly koszorúzta meg. A megemlékezést megtisztelte jelenlétével nt. Orémus Zoltán kassai esperes.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma