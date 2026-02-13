Művészetek találkozása 2. – Aranypontok

A fenti címmel szervezik meg azt a kulturális eseményt, melyen a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tehetséges magyar ajkú hallgatói mutatkoznak be. A február 17-én, kedden a Nyitra Megyei Művelődési Központban Bandura Olívia festményeit felölelő tárlat megnyitóján az egyetem zenei nevelési tanszékének magyar hallgatói is fellépnek.

Az esemény kezdeményezői az egyetem fiatal tehetséges hallgatói. Mint Csáky Máté, a Konstantin Filozófus Egyetem végzős hallgatója, az esemény egyik kezdeményezője a Felvidék.má-nak elmondta: képzőművészet és zene természetes összhangja az esemény. Mint hozzátette, ez egy kiváló bemutatkozási lehetőség a hallgatóknak.

„Ezáltal megmutatjuk, hogy a Konstantin Filozófus Egyetem hallgatóiként képesek vagyunk egy színvonalas és nívós rendezvényt létrehozni és lebonyolítani”

– fűzte hozzá az esemény egyik ötletgazdája.

Az Aranypontok cím Bandura Olívia festményeire utal, hiszen minden kiállított alkotáson fellelhető bizonyos mértékben az arany.

A február 17-ei eseménynek volt már előzménye, pár évvel ezelőtt kezdő egyetemistaként már megvalósították az első Művészeti találkozások eseményt. Ezen a tehetséges muzsikus hallgatók mellett képzőművész társaik mutatkoztak be.

Az esemény szervezésébe több hallgató kapcsolódott be. A kiállító művész és a fellépő zenészek mellett a plakát készítője, valamint az est moderátora is a nyitrai egyetem magyar hallgatói.

Egy nagy baráti társaság tagjaiként szervezik meg a jövő keddi eseményt. Mint az ötletgazda vallja: a művészet köti őket össze.

Mint Csáky Máté kifejtette: ezzel a kulturális eseménnyel búcsúznak el az egyetemi közegtől. A Művészetek találkozója 2. – Aranypontok rendezvényre február 17.én, kedden 14 órai kezdettel kerül sor a Nyitra Megyei Művelődési Központban. A tárlat február 26-ig munkanapokon látogatható.

Pásztor Péter/Felvidék.ma