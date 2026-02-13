Home Művelő Művészetek találkozása 2. – Aranypontok
Művelő

Művészetek találkozása 2. – Aranypontok

Pásztor Péter
Pásztor Péter

A fenti címmel szervezik meg azt a kulturális eseményt, melyen a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem tehetséges magyar ajkú hallgatói mutatkoznak be. A február 17-én, kedden a Nyitra Megyei Művelődési Központban Bandura Olívia festményeit felölelő tárlat megnyitóján az egyetem zenei nevelési tanszékének magyar hallgatói is fellépnek.

Az esemény kezdeményezői az egyetem fiatal tehetséges hallgatói. Mint Csáky Máté, a Konstantin Filozófus Egyetem végzős hallgatója, az esemény egyik kezdeményezője a Felvidék.má-nak elmondta:  képzőművészet és zene természetes összhangja az esemény. Mint hozzátette, ez egy kiváló bemutatkozási lehetőség a hallgatóknak.

„Ezáltal megmutatjuk, hogy a Konstantin Filozófus Egyetem hallgatóiként képesek vagyunk egy színvonalas és nívós rendezvényt létrehozni és lebonyolítani”

– fűzte hozzá az esemény egyik ötletgazdája.

Az Aranypontok cím Bandura Olívia festményeire utal, hiszen minden kiállított alkotáson fellelhető bizonyos mértékben az arany.

A február 17-ei eseménynek volt már előzménye, pár évvel ezelőtt kezdő egyetemistaként már megvalósították az első Művészeti találkozások eseményt. Ezen a tehetséges muzsikus hallgatók mellett képzőművész társaik mutatkoztak be.

Az esemény szervezésébe több hallgató kapcsolódott be. A kiállító művész és a fellépő zenészek mellett a plakát készítője, valamint az est moderátora is a nyitrai egyetem magyar hallgatói.

Egy nagy baráti társaság tagjaiként szervezik meg a jövő keddi eseményt. Mint az ötletgazda vallja: a művészet köti őket össze.

Mint Csáky Máté kifejtette: ezzel a kulturális eseménnyel búcsúznak el az egyetemi közegtől. A Művészetek találkozója 2. – Aranypontok rendezvényre február 17.én, kedden 14 órai kezdettel kerül sor a Nyitra Megyei Művelődési Központban. A tárlat február 26-ig munkanapokon látogatható.

További részletek az Eseménynaptárunkban,  illetve ITT olvashatók. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Nyílt Nap a Selye János Egyetemen – családias...

Angol nyelvi sikerek a Selye János Gimnáziumban

„Meg kell írni – hát megírtam”

A hazai művészvilág életéről, jelenéről, jövőjéről egy fiatal...

50. Felvidéki Magyar Matematikaverseny – Oláh György Emlékverseny...

Selyések az embermentők nyomában

Környezet iránt érdeklődő fiatalokat vár a Széchenyi István...

Akit a káposztás tészta húzott be a magyar...

8600 diák jelentkezett az elektronikus érettségi keddi főpróbájára

Február végén jön a Valahol Amerika musical komáromi...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma