A szlovák válogatott az első elődöntős férfi jégkorongban

(Fotó: sme.sk)

Elsőként a szlovák válogatott jutott be a legjobb négy közé azzal, hogy szerdán 6-2-re legyőzte a német csapatot a milánói téli olimpia férfi jégkorongtornáján.

A négy évvel ezelőtt harmadik szlovákok az első játékrészben megszerezték a vezetést, a második harmadban pedig frissebben korcsolyázva, 33 másodperc alatt kétszer is bevették a német kaput.

A találkozó derekán már négy gól volt a szlovák előny, és bár ebből egyet még ebben a húsz percben lefaragtak a németek, a záró felvonás elején esett második Pavol Regenda-gól végleg szertefoszlatta a reményeiket.

A végjátékban esett német találatra még érkezett üres kapus szlovák válasz.

Eredmény, jégkorong, férfi negyeddöntő: Szlovákia-Németország 6-2 (1-0, 3-1, 2-1)

MTI/Felvidék.ma

