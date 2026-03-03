A kisebb települések fennmaradása a tét

Érsekújvárban, a Fő téri kultúrházban tartották meg február közepén a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) érsekújvári regionális közgyűlését. Farkas Iván, Nyitra megye képviselője, a Magyar Szövetség frakcióvezetője tájékoztatta a nyilvánosságot a közgyűlés legfontosabb témáiról.

„Megvitattuk a helyi önkormányzatok járási ernyőszervezetén belüli teendőket és feladatokat. Elfogadtuk a szervezet tavalyi gazdasági beszámolóját, meghatároztuk a 2026-os éves tagdíj összegét. Megválasztottuk járásunk húsz küldöttét – polgármestereket –, akik képviselik majd járásunkat a ZMOS 2026. májusi országos kongresszusán. Ez igen fontos mérföldkő lesz mind a helyi, mind a megyei önkormányzatok szempontjából, hiszen

dönteni kell arról, sikerül-e átültetni a települések és megyék legfontosabb bevételének, az ún. részadónak a reformját, és más gazdasági alapokra helyezni az önkormányzatokat, vagy elindul az ún. kommunális reform, a települések lazább illetve szorosabb összevonása.

Mi egyértelműen az előbbit támogatjuk. Mivel a járási közgyűlés is elfogadta a határozati javaslatomat, ezzel a mandátummal megyünk az országos kongresszusra: egyértelműen a részadó reformja mellett tesszük le a voksunkat, megelőzve ezzel a települések összevonását, ami nem javítaná az önkormányzatok gazdasági helyzetét. Ha egyik változat sem kerül elfogadásra a ZMOS idei országos közgyűlésén, a kisebb települések gazdasági okok miatt fenntarthatóságuk, sőt puszta létük szélére sodródnak.”

A közgyűlés elfogadta a képviselő két témakörben benyújtott határozati javaslatait, és megbízta őt azzal, hogy az országos kongresszusig juttassa el ezeket a javaslatokat, majd szerezze meg a jelen lévő polgármesterek támogatását. Ezzel párhuzamosan a ZMOS országos vezetését kellene megbízni, hogy vigyék dűlőre a tárgyalásokat a pozsonyi kormány illetékeseivel.

Az egyik javaslat arról szólt, hogy

„a települések összevonása helyett az önkormányzatok fő bevételének, a részadónak a konstrukcióját, vagyis pénzügyi forrásait kell a mainál sokkal szilárdabb alapokra helyezni.

Ugyanis a települések összevonása (ami – hála a sorsnak – rosszul áll) és a pénzügyi források alapos reformja hiányában a kisebb lélekszámú települések a puszta létük szélére sodródnak, a következő hónapokban, évben akár meg is szűnhetnek. Ezt kellene megelőzni, határozottan, minél előbb, várakozás nélkül” – írta a képviselő a saját közösségi oldalán.

A másik javaslata pedig arra vonatkozott, hogy az egyedül élő polgárok kórházi, egészségügyi ellátása után azonnal a szociális ellátórendszerbe kellene helyezni őket – az egészségügyi és szociális tárca együtt kidolgozott jogszabályai alapján. Nem szabadna úgy eljárni, hogy a kórházból hazaszállítva, a mentőből egyszerűen kirakják őket a városi vagy községi hivatal előtt, és ott hagyják sorsukra. Eszközök és források hiányában a helyi hivatalok tehetetlenek, legtöbbjüknek nincs szabad kapacitása bérlakásokban, ráadásul tavaly szeptemberben a szociális ellátás reformja keretében a beteg állapotának felmérését is államosították. Erre hatékony, megnyugtató megoldást kell találni.

Ezekről a kérdésekről szólt a két kezdeményezés – összegezte Farkas Iván megyei képviselő a közösségi oldalán.

Dániel Erzsébet/Felvidék.ma