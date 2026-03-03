75 éves a zselízi magyar alapiskola

Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a zselízi magyar tanítási nyelvű alapiskola 2026. március 1-jén. A jubileumi rendezvényen az intézmény múltja előtt tisztelegtek, miközben a jelenlévők a régió oktatási jövőjét érintő stratégiai kérdéseket is érintették.

A nagyszabású gálaműsor házigazdája Récsei Noémi televíziós műszervező volt, aki köszöntőjében az intézmény identitásképző szerepét hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a mögöttünk hagyott háromnegyed évszázad a kitartás és a közösségi erő bizonyítéka, hiszen az iskola a puszta ismeretátadáson túl a nemzeti önazonosság bástyájaként működik a Garam mentén.

Máté Anikó, az iskola igazgatója ünnepi beszédében az intézményt a „tudás és az összetartozás otthonának” nevezte. Kiemelte a szülők bizalmának és a pedagógusok szakmai munkájának jelentőségét, amely lehetővé tette, hogy

az iskola falai között generációk élete formálódjon az első betűvetéstől a meghatározó barátságokig.

„Feladatunk, hogy megőrizzük mindazt, amit az elődeink felépítettek, s tovább vigyük az iskola szellemiségét, alkalmazkodva a 21. század kihívásaihoz, de hűen az alapértékeinkhez” – vázolta fel az igazgatónő az intézmény előtt álló irányvonalat.

Az ünnepségen felszólalt az iskola két korábbi vezetője, Nyustyin Ferenc és Pólya Károly is, felidézve az elmúlt évtizedek mérföldköveit.

A rendezvényen részt vett Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke is. Beszédében a demográfiai és társadalmi változásokra reflektált. Véleménye szerint az iskolának fel kell készülnie arra, hogy a jövőben a térség meghatározó, regionális központi intézményévé váljon. „Fontosnak tartom, hogy az ígéretek ne csak szavak maradjanak. Az önkormányzattal és képviselőtársaimmal közösen vállaltuk, hogy az iskola infrastruktúráját a szlovák iskolához hasonló szintre fejlesztjük. Örömmel és büszkeséggel mondhatom el, hogy ez az ígéret idén szinte maradéktalanul megvalósul. Megújult valamennyi épület. Korszerű oktatási eszközökkel szereltük fel az iskolát. Megújult a városi tornaterem és az udvar. Az oktatási központ koncepciójának részeként idekerült a magyar tannyelvű Cimbora óvoda a gimnázium egykori épületébe, így ma már egy valóban impozáns, egységes oktatási épületegyüttes tárul elénk” – ecsetelte a megyei szakpolitikus. Hozzátette: „De mindannyian tudjuk:

a falak önmagukban nem jelentenek iskolát. Az iskola igazi lelke a pedagógus, és az iskola igazi értelme a gyermek.

Ők azok, akik élettel töltik meg a megújult tereket, akik nap mint nap bizonyítják, hogy a minőségi magyar oktatásnak itt helye van. Ezért külön öröm számomra, hogy az iskola az INEKO értékelésében kimagasló eredményt ért el. Ez a munka, az elhivatottság és a szakmai színvonal elismerése”- mondta.

A jubileumi műsorban szinte kizárólag az iskola egykori és jelenlegi növendékei léptek fel, reprezentálva az intézmény tehetséggondozó munkáját: Bemutatták A szavak törpék, a példák óriások című kisfilmet, amely az anyanyelvi oktatás sorsfordító erejét járta körül volt diákok vallomásain keresztül. Fellépett a Horváth Géza vezette Franz Schubert Vegyeskar, kiegészülve az egykori gyermekkar tagjaival. A zenei színvonalat Szölösi Lilien és Alt Gergő hegedűjátéka, valamint a Pengő zenekar és az Akusztikus Nautilus produkciója emelte. Színpadra lépett Horváth Diana, Ambruzs Luky Zsanett, Riedl Regina és Hlavács Veronika énekesek, valamint Goga Veronika, Mokos Attila és Bencsík Stefánia (szavalat és ének).

A hivatalos programot követően a meghívott vendégek az iskola éttermében tartott fogadáson vettek részt, ahol kötetlen keretek között folytatódott a visszaemlékezés.

A rendezvény megvalósulását a Bethlen Gábor Alap, a Rákóczi Szövetség, Zselíz város önkormányzata és a helyi Szülői Szövetség támogatta. Az évforduló üzenete egyértelmű: a zselízi magyar alapiskola a jövőben is a megmaradás és a gyarapodás záloga marad a térségben.

Csonka Ákos/Felvidék.ma