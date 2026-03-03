Home Itt és Most Megérkezett a Közel-Keletről Pozsonyba az első kimenekítő járat
A pozsonyi Štefánik repülőtér (Fotó: sme.sk)

Kedd este landolt a Pozsonyi Nemzetközi Repülőtéren az első, Közel-Keletről indult kimenekítő járat. Izraelből és Jordániából szállítottak haza szlovák állampolgárokat.

Két kimenekítő járattal több mint száz szlovák, és három cseh állampolgár utazott a Közel-Keletről Szlovákiába. A belügyminisztérium és a védelmi minisztérium további járatokat indít ezen a héten – közölte Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter (Hlas-SD), Robert Kaliňák védelmi miniszter (Smer-SD) és Marek Eštok, a külügyminisztérium államtitkára a landolás után tartott sajtótájékoztatón.

A belügyminiszter közölte, hogy a tárca további járatokat indít.

„Összesen tíz járat indításáról döntöttünk, ezek közül hatot a belügyminisztérium, négyet a védelmi minisztérium felügyel”

– mondta a miniszter, és hozzátette, a tárca készen áll további járatok indítására is.

Nagy nyomás nehezedik a külügyminisztériumra, és nem lehet minden szlovák állampolgárt kormányzati mentesÍtő járattal evakuálni. „Mindent megteszünk, hogy minél több emberen segíthessünk, amíg fel nem oldják a repülési tilalmat az érintett térség fölött, és az emberek nem tudnak menetrend szerinti járatokkal hazautazni” – mondta a miniszter.

Az Egyesült Államok és Izrael szombaton (február 28.) összehangolt légi- és rakétatámadást indított iráni katonai és stratégiai célpontok ellen. Az ország vezetésének teheráni központját is támadás érte. Más városokból – Komból, Iszfahánból és Kermánsáhból – is érkeztek hírek robbanásokról.

Irán válaszul rakéta- és dróntámadásokat indított izraeli célpontok, és közel-keleti országokban található amerikai katonai létesítmények ellen. A térségben jelentősen csökkent, vagy teljesen megszűnt a légi forgalom.

TASR/Felvidék.ma

