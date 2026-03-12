Mesélő szimpóziumok

Budapesten március 6-án rendeztek, Szabadkán pedig 26-án rendeznek konferenciát és szakmai napot az elmúlt évben elhunyt Raffai Judit szabadkai folklorista, népmesekutató emlékére. A Hagyományok Háza és az Intézmény Hálózata társrendezőként vett-vesz részt az eseményeken.

Az idén a 25 éves jubileumát ünneplő Hagyományok Háza szövegfolklórral, élőszavas mesemondással kapcsolatos munkája is immár két és fél évtizedre nyúlik vissza. Az elmúlt években különösen megélénkült e terület szakmai párbeszéde, ami egy szerencsés egybeesésnek tulajdonítható: az Intézmény munkájában is különös jelentőséget kap e téma, és a pedagógia és lélektan szakemberei is egyre jobban érdeklődnek a mesemondás iránt.

„Annak, hogy márciusban három rendezvény is foglalkozik a témával, igen szomorú indoka is van – tájékoztat Dala Sára, a Hagyományok Háza Közművelődési és tudományos szakcsoportjának szakmai munkatársa. – Raffai Judit szabadkai népmesekutató 2025 nyarán elhunyt, s az ő emlékének szenteltek-szentelnek több konferenciát is. Ez az érdeklődés azt is mutatja, hogy a kiváló kutató-pedagógus nemcsak mint mesekutató, hanem mint az alkalmazott néprajz képviselője is több területnek fontos volt.”

Az ELTE BTK Folklore Tanszéke adott otthont 2026. március 6-án a Meseszó Egyesület kezdeményezésére egy méltó eseménynek „A szóbeliség terepén. Raffai Judit Emlékkonferencia” címmel.

Az előadók felidézték a szakember portréját, pedagógusi és mesekutatói munkáját. Az elhangzottakból kirajzolódott, hogy Raffai milyen nagy támasza volt a mesemondó-folklorizmus mozgalomnak, s a találkozó eredménye az is, hogy a kutatás, az alkalmazott terület és a pedagógusképzés képviselői szimbolikusan mondva egy asztalhoz ültek. Az érdeklődés a konferencia iránt kiemelkedőnek számított.

A megemlékezés március 26-án Szabadkán egy konferenciával folytatódik, mivel Raffai Judit munkássága e városhoz kötődik, életét a vajdasági magyarok kultúrájának szentelte. Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán (Szabadka) Folklór és pedagógia címmel emlékkonferenciát rendeznek Raffai Judit pályájáról, arról a sokrétű pedagógiai munkáról, amit a mese-, illetve a néprajzkutatás egészének témakörében végzett. A szakmai találkozón különös hangsúlyt kapnak azok a terepmunkák, amiken Raffai a tanítványaival együtt vett részt: az alkalmazott néprajzi munkát a leendő pedagógusokkal is megszerettette.

A nap második felében – immár negyedik alkalommal, Raffai Judit ösztönzésére elindítva – a mesemondást és a pedagógiát összekötő szakmai napot szerveznek.

Idén a rendezvényt a Vajdasági Mesemondók, a Tanítóképző és a Hagyományok Háza Hálózat – Vajdaság közösen rendezi, az esti Mesekörön vajdasági és magyarországi mesemondók mutatkoznak be, az eseményt könyvbemutatók színesítik. A műhelymunkát ez alkalommal a Kálmány Lajos Népmesemondó Versenyre felkészítő pedagógusokra „szabva” illesztették a programba.

További információk kérhetők az alábbi elérhetőségeken: mesemondok.vajdasagi@gmail.com

mttk.fv@gmail.com

Sajtóközlemény/Felvidék.ma