Tarr Zoltán elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját is.

Tarr Zoltán azt írta a Facebook-oldalán, hogy Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban napvilágra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján.

„Miniszterként célul tűztem ki, hogy a tárcámhoz tartozó támogatások kezelése minden esetben átlátható és tisztességes legyen. Ehhez olyan vezetőre van szükség, aki élvezi az én személyes bizalmamat, és ami ennél is fontosabb, a magyar emberek bizalmát” – fogalmazott a tárcavezető.

Hozzátette, hogy belső vizsgálatot indítottak, és a már zajló eljárások végéig kollégáival minden szükséges támogatást megadnak a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget.

Az eredményekről tájékoztatást fognak adni, illetve biztosítják a szervezet, azaz a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) zavartalan működését a vizsgálat alatt is – írta.

„A magyar emberek joggal várják el, hogy a közpénzek sorsáról felelősen, átláthatóan és elszámoltatható módon szülessenek döntések. Ennek érvényt fogunk szerezni”

– hangsúlyozta Tarr Zoltán.

Tarr Zoltán elrendelte az NKA kifizetéseinek felfüggesztését

A miniszter hétfőn közölte, hogy elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését.

A miniszter a Facebook-oldalára feltöltött videóban beszámolt arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította Krucsainé Herter Anikót, az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére.

„Szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön továbbra olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy”, „ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható”

– fejtette ki.

Tarr Zoltán arra kérte azokat, akiknek „bennragadt” a pénze az NKA-nál, ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket.

Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, „akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáiknak” – tette hozzá.

A miniszter jelezte, bízik abban, hogy ezzel is hozzájárulnak egy működő, békés és emberséges Magyarország építéséhez.

mti/Felvidék.ma