Hamarosan korszerűsítik az ipolyviski kultúrházat

Hamarosan elkezdődik az ipolyviski kultúrház felújítása. A több mint 750 ezer eurós beruházás teljes egészében támogatásból valósul meg. Ez jelentős előrelépés nemcsak az ipolyviskiek, hanem a tágabb térség számára is.

Teljes felújításra készülünk az energetikai hatékonyság jegyében – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Antal Nyustin Ágnes, Ipolyvisk polgármestere. Hozzátette, az integrált beruházás tervezetét először a megyei partnertanács fogadta el, majd a Szlovák Energetikai Ügynökséghez adták be a kérvényt.

A bonyolult feltételrendszerű pályázat előnye, hogy nem számol önrésszel. A beruházással egyrészt megszépül az épület, azonban ennél sokkal fontosabb, hogy költséghatékonyabbá válik a kultúrház fenntartása.

Az elnyert 758 111,86 euróból a kultúrház teljes körű felújítása valósul meg.

Többek között elvégzik az épület teljes hőszigetelését, sor kerül nyílászárók cseréjére. Teljes belső felújításra készülnek, új vizesblokkokat építenek, valamint akadálymenetessé teszik az épületet. Modern elektromos hálózat és villámvédelem szintén részét képezi a felújításnak. Korszerű víz- és csatornarendszer hoznak létre.

A kultúrház nagyterme mellett az emeleten lévő kisebb helyiségeket is felújítják. Így teljesen korszerű épületté válik a létesítmény

– húzta alá a polgármester.

Az épület környéke is megszépül. A pályázat részét képezi a járdák és a lépcsők megújítása, a zöldövezet kialakítása. Az energiatakarékosság mellett a költséghatékonyságot célozza meg a pályázat.

Antal Nyustin Ágnes elmondta, hogy a kultúrház nem csupán a helyiek közösségi tere, a szomszéd települések is használhatják azt, például a testvértelepülésük, Tésa rendelkezésére is bocsátják a kultúrházat.

A közbeszerzés már lezárult. Várhatóan a nyár végén elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A kivitelező cégnek hat hónap áll majd rendelkezésére az építkezési tevékenységre.

Az ipolyviskiek régóta tervezik a közösségi épület felújítását. Az első tervdokumentáció már tíz évvel ezelőtt elkészült, azóta többször módosították, igazították a lehetőségekhez mérten. A megvalósítás komoly felelősség, rengeteg munka és kihívás vár még ránk – jegyezte meg a polgármester.

Az elnyert támogatásért köszönet illeti a Nyitra Megyei Partnerségi Tanács tagjait, a megyei képviselőket, a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökséget (SIEA), a tervdokumentáció előkészítésében részt vevő szakembereket, a Lévai Regionális Fejlesztési Ügynökséget (RRA Levicko) és a helyi csapatot. A megyei önkormányzati képviselők támogatása nélkül ez a projekt nem valósulhatna meg – tette hozzá a polgármester.

Hasonló jelentősebb beruházások az Ipoly mente több településén is megvalósulnak.

Pásztor Péter/Felvidék.ma