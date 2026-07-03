75 pillanat a szabadságról

Július 2-án ünnepélyes keretek között nyílt meg Kolesár Géza fotóművész eddigi legnagyobb önálló kiállítása, „75 Shot of Freedom – A szabadság 75 pillanata” címmel, a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában. A tárlat a neves gömöri alkotó 75. születésnapja alkalmából jött létre, és csaknem öt évtizedes fényképészeti munkásságából nyújt egyedülálló keresztmetszetet.

A megnyitón a múzeum igazgatója, Mixtaj László hangsúlyozta a jubileum jelentőségét, valamint azt a különleges látásmódot, amely Kolesár Géza művészetét jellemzi.

Köszöntőjében kiemelte, hogy

az alkotó képes a hétköznapi pillanatokban is felfedezni a szabadságvágyat, megtalálni a csendet a mozgásban, az egyensúlyt az emberben, valamint a történetet minden arcban, gesztusban és pillanatban.

Mint fogalmazott, a fényképek valójában párbeszédek az alkotó és a költészet között, amelyek tanúságot tesznek az itt élő emberekről, a hangulatokról és mindarról, ami igazán lényeges.

Beszéde végén köszönetet mondott a művésznek a bizalomért, amiért jubileumi kiállításának helyszínéül a Rozsnyói Bányászati Múzeumot választotta, valamint a múzeum valamennyi munkatársának, akik közreműködtek a rangos tárlat előkészítésében és megvalósításában.

A kiállítás 75 fotográfiát mutat be, amelyek nemcsak az alkotó életkorát szimbolizálják, hanem azt a gazdag és sokszínű művészi utat is, amelyet Kolesár Géza az elmúlt évtizedek során bejárt. A tárlat több tematikus egységre tagolódik.

Az analóg korszakot bemutató rész a kezdeteket idézi fel, betekintést nyújtva a művész korai alkotásaiba.

Külön egység foglalkozik a Rozsnyó és a régió ihlette munkákkal, amelyek szorosan kapcsolódnak a szerző szülőföldjéhez és életének meghatározó helyszíneihez.

A látogatók emellett olyan alkotásokat is megtekinthetnek, amelyek megvásárolhatók, így a kiállítás a gyűjtők és a művészetkedvelők számára is különleges lehetőséget kínál.

Kolesár Géza a Rozsnyói járásban található Melléte község szülötte. Az 1970-es években, kassai egyetemi tanulmányai idején ismerkedett meg a művészi fotográfiával, amely azonnal meghatározó szerepet kapott az életében. Első komoly szakmai élményeit a Strojfoto Košice fotóklubban szerezte, ahol rövid időn belül kiállítási lehetőséget és szakmai elismerést is kapott. Ezt követően a fotográfia nemcsak hobbivá, hanem életre szóló szenvedéllyé vált számára.

Munkásságát kezdettől fogva az emberközpontúság és az érzelmek iránti érzékenység jellemzi.

Fotóin gyakran jelennek meg női alakok különböző környezetekben, ahol a személy és a tér kapcsolata különleges hangulati és érzelmi tartalmakat hordoz.

Az alkotó hitvallása szerint a fotográfia legfontosabb feladata nem a technikai tökéletesség, hanem az, hogy gondolatokat közvetítsen, érzéseket ébresszen és párbeszédet indítson a nézővel.

A művész pályafutása során számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepelt. Az elmúlt tíz évben több mint ötven nemzetközi fotópályázaton vett részt Európában és azon túl, többek között Kínában, Indiában és Srí Lankán.

Fotóit több mint kétszáz alkalommal fogadták be rangos nemzetközi szalonokba, munkáit pedig számos arany-, ezüst- és különdíjjal, valamint zsűridíjjal és elismerő oklevéllel jutalmazták. 2023-ban Pelsőc község díjával ismerték el kiemelkedő fotóművészeti tevékenységét.

A jubileumi tárlat nemcsak művészeti, hanem társadalmi szempontból is jelentős esemény. Kolesár Géza hosszú ideje támogat különböző jótékonysági kezdeményezéseket, és ezúttal is fontosnak tartotta, hogy művészetével segítsen másokon.

A kiállításon értékesített alkotások bevételének egy részét onkológiai betegséggel küzdő gyermekek támogatására ajánlja fel, ezzel is bizonyítva, hogy a művészet képes valódi segítséget nyújtani és közösségeket összekapcsolni.

A „75 Shot of Freedom – A szabadság 75 pillanata” című kiállítás méltó összegzése Kolesár Géza eddigi életművének. A tárlat egyszerre visszatekintés és számvetés, ugyanakkor annak bizonyítéka is, hogy az alkotói szenvedély és a világ iránti kíváncsiság 75 évesen sem veszít erejéből.

A látogatók augusztus 21-ig tekinthetik meg a kiállítást a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában, ahol a szabadság, az emberi történetek és az érzelmek 75 különleges pillanata várja őket.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma