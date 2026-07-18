Nő az alkotmánybírósági beadványok száma

1669 beadvány érkezett az első félévben az Alkotmánybíróságra, 82-vel több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. „Ezzel egyidejűleg az idei év első hat hónapjában az Alkotmánybíróság 1748 ügyet bírált el, 1010 beadvány lezáratlan – tájékoztatott Martina Ferencová, az Alkotmánybíróság szóvivője.

Hozzátette, negatívan hat a testület munkájára, hogy hosszú ideje 13 helyett csak 12 alkotmánybíró van.

2026 első felében egy alkotmánybíró átlagosan 146 ügyet zárt le, együtt pedig 79-cel többet, mint amennyi új beadvány érkezett.

Éves szinten azonban 64-gyel emelkedett a lezáratlan ügyek száma.

„Mindezek alapján világos, hogy a rendkívüli erőfeszítések és a hatékonyság növelése ellenére sem lehet érdemben csökkenteni a lemaradást, amíg 13 helyett csak 12 bíró van, a beérkező ügyek száma pedig folyamatosan nő” – tette hozzá Ferencová.

Már közel három éve nem teljes a bírói testület, Jana Laššáková 2023 szeptemberében mondott le. A parlamentnek azóta két alkotmánybíró-jelöltet kellett volna megválasztania, akik közül az államfő választ és az egyiküket kinevezi, de a törvényhozás egyetlen jelöltet sem tudott megválasztani.

TASR/Felvidék.ma