A mesterséges intelligencia a csoportmunka szervezésében is segítheti a pedagógusokat

A mesterséges intelligencia (AI) hatékony segítséget nyújthat a pedagógusoknak az osztálytermi együttműködésre épülő feladatok megtervezésében. Néhány perc alatt elkészítheti egy csoportos projekt vagy tanórai tevékenység vázlatát, amelyet a tanár később a diákok igényeihez igazíthat. Erről a Szlovák Köztársaság Oktatási, Kutatási, Fejlesztési és Ifjúsági Minisztériuma számolt be a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazásával foglalkozó honlapján.

„Az együttműködésre épülő tevékenységek alapját az emberi kapcsolatok jelentik. A mesterséges intelligencia abban segíthet a pedagógusoknak, hogy megteremtsék azokat a feltételeket, amelyek között ezek a kapcsolatok kialakulhatnak és fejlődhetnek. A csoportos feladatok megtervezésekor felgyorsíthatja az előkészítést, javaslatot tehet a projekt felépítésére, és több időt hagyhat a legfontosabbra – a tanulókkal végzett munkára” – hangsúlyozta a minisztérium.

A tárca rámutatott, hogy az AI-alapú eszközök már egy egyszerű utasítás alapján is képesek elkészíteni egy csoportos projekt első tervezetét. Ehhez elegendő megadni az évfolyamot, a tantárgyat és a feldolgozandó témát. Ugyanakkor az első változat csupán kiindulópont, a végeredmény minősége pedig jelentősen javul, ha a pedagógus minél több háttérinformációt biztosít a rendszer számára.

A minisztérium szerint különösen fontos, hogy a javaslatot az adott osztály sajátosságaihoz igazítsák.

„Ha az osztályban sajátos nevelési igényű tanulók vannak, vagy a csoporton belüli kapcsolatok nehezebb időszakon mennek keresztül, az AI ezekhez a körülményekhez is képes igazítani az ajánlásait”

– emelték ki.

Hozzátették, hogy érdemes a mesterséges intelligenciát részletesebb kidolgozásra is felkérni.

„Ha a cél az önreflexió vagy a beszélgetés ösztönzése, az AI konkrét kérdéseket, záró reflexiós feladatokat vagy vitaindító tevékenységeket is javasolhat”

– magyarázta a tárca.

A minisztérium szerint a mesterséges intelligencia emellett értékelőlapokat, értékelési rubrikákat és a csoportmunkához kapcsolódó értékelési szempontokat is készíthet. A tárca hangsúlyozta, hogy a feladatok minél pontosabb megfogalmazása kulcsfontosságú, hiszen minél több információt kap az AI a célokról, az időkeretről vagy az osztály sajátosságairól, annál használhatóbb és gyakorlatiasabb javaslatot készít.

A minisztérium ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia használata során semmilyen körülmények között nem szabad megosztani a tanulók személyes adatait.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk