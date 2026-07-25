Home Kitekintő Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak
Kitekintő

Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (pixabay)

Csehország fegyvereket szállít Montenegrónak, a szállítmány értéke 24,2 millió euró  – közölte Andrej Babiš cseh kormányfő, miután pénteken délután prágai hivatalában montenegrói hivatali partnerével, Milojko Spajic-csal tárgyalt.

A fegyverszállítási megállapodást pénteken Prágában írták alá a két ország védelmi minisztériumának képviselői.

Milojko Spajicot fogadta Petr Pavel cseh köztársasági elnök is. Pavel hangsúlyozta, hogy Montenegró sikeresen halad az Európai Unióhoz való csatlakozás felé.

Andrej Babiš szerint a fegyverszállítási szerződés aláírása fontos lépés, amely megnyitja az utat a további közös NATO-projektek felé.

A cseh kormányfő ugyanakkor

támogatásáról biztosította az az elképzelést, hogy Montenegrót 2028-ban felvegyék az Európai Unióba.

„Montenegró mellett vagyunk és támogatjuk felvételét az Európai Unióba. Ehhez a lehető legjobb feltételekkel rendelkezik”, hiszen már használja az eurót
– mondta Andrej Babis újságíróknak.

A cseh vezető örömét fejezte ki afelett, hogy Montenegró 2028-ig nagykövetséget nyit Prágában. Eddig ugyanis a csehországi ügyeket Montenegró bécsi nagykövetsége intézte.

A Colt CZ Group hadipari vállalat a tárgyalások után közölte, hogy a közeljövőben különböző típusú gépkarabélyokat, pisztolyokat és lőszert szállít a montenegrói hadseregnek.

Mindkét félnek meggyőződése, hogy jó lehetőségek vannak a cseh-montenegrói gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése terén – mondták a kormányfők.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Franciaországba tart a légi tűzoltó egység, hogy segítsen...

Vasárnap kezdetét veszi a II. Összmagyar Középiskolás Tábor...

Franciaország európai segítséget kért az erdőtüzek megfékezéséhez

Provence-ban is bizonyítottak a kassai magyar kórusok

Új egészségügyi szűrést vezetnek be egyes külföldiek számára...

A rendezés lehetőségéről is tárgyalt Lavrov és Rubio...

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok...

Átfogó atomenergetikai együttműködésről állapodott meg az USA és...

Augusztus 19. és 23. között rendezik meg a...

Felvidéki művészek alkotásai is helyet kaptak a salgótarjáni...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma