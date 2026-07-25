Újabb hőhullám várható a jövő hét második felében

Újabb hőhullám várható Szlovákiában a jövő hét második felében (július 30-tól, északon és keleten július 31-től) – tájékoztatott a közösségi hálón a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Pénteken alacsony nyomású légtömegek érkeztek Ukrajna és Románia felől – közölte a SHMÚ. Hétfőn (július 27.) egy hidegfront halad át az ország fölött kelet felé, mögötte csak átmenetileg áramlik hűvösebb levegő.

A jövő hét második felében fokozatosan nagyon meleg levegő kezd áramlani délnyugatról nyugat felé. „1500-1600 méteres tengerszint feletti magasságban, július végén és augusztus elején 20-22 Celsius-fokra melegszik fel a levegő, és ez a hőmérséklet legalább augusztus 5-ig kitart” – közölték a meteorológusok, és hozzátették, ez egy újabb, valószínűleg intenzív hőhullám kezdetét jelenti.

„Július 31. és augusztus 5. között a hőmérséklet eléri a 29-35 Celsius-fokot, délen, különösen délnyugaton a 35-38 Celsius-fokot” – közölte az SHMÚ. Az éjszakák is nagyon melegek lesznek, 24 és 16 Celsius-fokig csökken a hőmérséklet.

TASR