Vízilabda vk – Döntős a magyar férfi válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 13-12-re nyert a házigazda ausztrál csapat ellen a Sydneyben zajló világkupa szuperdöntő szombati elődöntőjében. Varga Zsolt együttese a vasárnapi fináléban a göröggökkel találkozik.

Világkupa, szuperdöntő, férfiak, elődöntő:

Magyarország-Ausztrália 13-12 (2-3, 4-2, 4-3, 3-4)

gólszerzők: Nagy Ád., Zalánki 3-3, Manhercz 2, Vigvári Ve. 2, Nagy Ák., Vismeg, Fekete 1-1, illetve Byrnes 4, Constantin-Bicari 3, Mercep 2, Putt, Berehulak, Edwards 1-1

A találkozó elején érezni lehetett, hogy az ausztrálok „élvezik” a hazai környezet adta előnyöket, ennek is köszönhetően egygólos előnyükkel zárult a nyitónegyed (2-3).

A folytatásban is bátran játszottak Matt Byrnesék, de mintha a negyed végére kicsit elfáradtak volna, a magyarok így fordítottak (6-5).

A fordulást követően hárommal elléptek a magyarok, az első meccsen egy korábbi eltiltását letöltő Nagy Ádám harmadik találatát jegyezte egy csodálatos ejtéssel.

A hazaiak két emberelőnyös góllal felzárkóztak, a túloldalon viszont Varga Zsolt időkérése után Zalánki Gergő is értékesítette a fórt. A játékrész hajrájában mindkét oldalon volt még egy-egy sikeres emberelőnyös helyzet (10-8).

Az ausztrálok másfél perc alatt eltüntették a különbséget a negyedik negyed elején, Zalánki azonban egy villámgyors szabaddobással betalált. Az újabb ausztrál emberelőnyös gólra aztán Manhercz válaszolt szabaddobásból. A hazaiak azonban ismét betaláltak, erre Zalánki reagált fórból.

Az ausztrálok 9 másodperccel a vége előtt megkapták a lehetőséget az újabb egyenlítésre, emberelőnyt harcoltak ki, de Gyapjas Viktor hárította az utolsó lövést, így a magyar csapat 2018 után újra világkupa-döntőt játszhat.

„Nagyon kemény, fizikális meccs volt. – értékelt Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Azt előre tudtam, hogy óriási szerepe lesz az erőállapotnak, és ebben a tekintetben az ausztrálok előnyben voltak, hiszen egy hosszabb felkészülést tudtak csinálni, míg nálunk a játékosoknak a rendkívül sűrű klubszezon végén kellett egy komolyabb pihenő, így mi sokkal kevesebbet edzettünk erre a tornára. Viszont nagyon fegyelmezetten és jól játszottuk le ezt a mérkőzést. Gratulálok a játékosaimnak, hogy egy ennyire lelkes, a hazaiakat tűzben tartó közönség előtt végig koncentráltak tudtak maradni, csakis így lehetett megnyerni a mai elődöntőt.”

további eredmény:

elödöntő:

Görörgország-Olaszország 10-9 (1-2, 4-2, 2-2, 3-3)

MTI/Felvidék.ma