Jókai 200: Selye gimnazisták sikere Pápán

„A mondott szó üres beszéd; az érzett szó az igazi”– írja Jókai Mór Az aranyemberben. Ez a gondolat akár a Pápai Jókai Kör Egyesület Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából kiírt novellaíró pályázatának a mottója is lehetett volna. Nem elég ugyanis leírni egy szót, ha nincsenek mögötte érzelmek. Jókai termékenységét és leleményességét látva úgy tűnhet, hogy a nagy mesemondó számára ez nem jelentett kihívást, hiszen született írói tehetsége, gazdag fantáziája és örök kíváncsisága az emberi természet nagy ismerőjévé tették őt.

Jókai írói munkássága előtt tisztelegtek azok a pályázók, akik beküldték munkájukat a Pápai Jókai Kör Egyesület felhívására. Pápa és Komárom is fókuszba került: a szervezők komáromi és pápai kötődésű pályázókra számítottak, hiszen ez a két hely meghatározó jelentőségű volt Jókai Mór életében.

A határokon átívelő novellaíró pályázat díjátadó ünnepségére február 18-án került sor a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium dísztermében.

A novellaíró pályázat első helyezettje Csehy Flóra, a Selye János Gimnázium III. C osztályos tanulója lett, aki a Magyar Éremkibocsátó Kft. aranyozott jubileumi Jókai-emlékérmét is magáénak tudhatja és ajándékutalványban is részesült.