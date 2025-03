Ismertette elképzeléseit Peter Pellegrini államfővel Rudolf Huliak frakció nélküli parlamenti képviselő, akit Robert Fico kormányfő idegenforgalmi és sportminiszternek jelölt. Erről Huliak az elnöki palotában tartott hétfői találkozót követően tájékoztatott, a megbeszélést gyümölcsözőnek nevezte. Hozzátette, nem merült fel olyan téma, amiben ne értettek volna egyet.

Huliak azt is közölte, ő is részt vesz majd a koalíciós tanács ülésein és a Smer-SD jelöltjeként fogja betölteni a miniszteri posztot.

„Úgy gondolom, az államfő világosan meg akarta ismerni a céljaimat. Minden szükséges kérdést megválaszoltunk, úgy vélem, mindkét fél megelégedésére” – jegyezte meg.

Huliak úgy gondolja, elegendő menedzseri tapasztalata van a tárca vezetéséhez. „Ez egy menedzseri poszt. A lényeg, hogy megfelelő emberekkel vegyem körbe magam, akik szakértők az ágazatban” – tette hozzá.

Azt is elmondta, kinevezése után leváltja a jelenlegi államtitkárokat. Huliak elutasítja, hogy előrehozott választás legyen az országban. Véleménye szerint a kormánykoalíciónak most 76 képviselője van, és az ő három képviselője, a Národná koalícia tagjai továbbra is parlamenti képviselők maradnak.

Miután kinevezik miniszternek, Ivan Ševčík lehet a parlament földművelési és környezetvédelmi bizottságának elnöke.

