Kapcsolódás és leválás

Miért könnyebb a férfiak dolga, ki lehet a betegágy mellett és a normalitás védelme. Megjelent a Magyar7 legfrissebb 2025. évi 24. száma, amely ismét izgalmas olvasnivalót kínál.

Robert Ficónak az értékvédelmi ügyekben nem a parlamentben kell megvívnia a legnagyobb csatát, hanem Brüsszelben, különben jönnek a büntetések, a pénz visszatartása, mint például Magyarország esetében. Nagy ára van a szuverenitás következetes védelmének, írja Molnár Judit főszerkesztő az Apa, anya – férfi, nő… Mi más? című vezércikkében. Az Unió nem válogat az eszközökben, és a közeljövő megmutatja, Robert Fico is hajlíthatatlan-e, amikor nyomásnak és zsarolásnak kitéve kell védenie a normalitást. Mert az ország lakossága határozott állásponton van: apa férfi és anya nő.

Van-e jövője a felvidéki magyarságnak? A különböző világnézetű felvidéki személyiségeket egy asztalhoz ültető műsorunkban, a Metszetben a 105 éve aláírt trianoni békediktátum hatásait vitatta meg Molnár Imre történész, diplomata, Nagy Olivér evangélikus lelkész, Szarka László történész és Culka Ottó színművész. Kolek Zsolt kérdezett.

Annak, aki napjaink történéseit figyeli, és történetesen magyar, óhatatlanul eszébe juthat 1956. Akkor egy gigásszal szembeforduló kis közösség mondta, hogy elég volt az egyetlen „helyes” ideológia diktatúrájából s a megszállók menjenek haza; a Nyugat buzdította is őket, de aztán csend lett, mert közbejött Közel-Kelet és a szuezi „válság” (akkor így becézték a speciális hadműveleteket). Még az ENSZ-nek is fontosabb dolga akadt, mint Magyarország ügye. Valami ilyesmi lehet most is Ukrajna esetében. N. Gyurkovits Róza: Újabb forró fejezet egy százéves háborúban.

Irán kapcsán milyen katonai és politikai céljai vannak Izraelnek? Fenyeget-e a konfliktus kiszélesedése? Mikorra érhetnek véget a harcok? Hogyan hat mindez az ukrajnai háborúra? Robert C. Castel biztonságpolitikai elemzőt az Irán elleni izraeli támadás okairól és következményeiről kérdezte Kolek Zsolt. A helyzetelemző interjú címe: Izrael befejezi, amit elkezdett.

A férfiaknak könnyebb dolguk van. Hiszen kapcsolódni, közelebb lépni roppant vonzó lehetőség. Távolabb lépni, elengedni, rábízni… no, az nem ennyire egyszerű. Pedig mindenki tudja, hogy akkor tesz jót a gyerekével, ha hagyja önállósodni, sőt hibázni is. De más dolog tudni, és teljesen más megélni, mondta eheti nagyinterjúnkban az apák napja kapcsán Süveges Gergő, akit immár nemcsak népszerű médiaszemélyiségként, hanem mint az apaság, és az apasággal járó, a közelmúltig szinte ismeretlen vagy kevésbé ismert témák, problémák és örömök szószólójaként ismerünk. Munkahelyén, a Kossuth Rádió budapesti épületében kereste fel Somogyi Szilárd. Az interjú címe: Az apák könnyebben kapcsolódnak, az anyák nehezebben válnak le.

Amióta az ember társadalomba szervezte életét, tudjuk, hogy az üzlet az üzlet. Hiába próbálja elhitetni velünk az Európai Unió, hogy Ukrajnában a szabadságot, a jogállamiságot, a népek önrendelkezését és hasonló fennkölt eszméket képvisel, és azért támogatná a végsőkig a szétzilált országot, mert ott a mi demokráciánkat is védik. Nagyon is kilóg a lóláb. Különösen a legőrültebb tervük esetében, amely szerint a háborús országot négy év alatt, szupergyorsasággal szeretnék betuszkolni az Unióba. Lapunk főmunkatársa, Kövesdi Károly nagy üzletet sejt, s nagy valószínűséggel igaza van.

2025 őszétől minden gyereknek törvényes joga lesz ahhoz, hogy egy közeli hozzátartozója vele lehessen a kórházi kezelés idején. De mit is jelent mindez a családok, az egészségügy és a társadalom számára? A válasz a szülői szeretet és a jogi reform találkozásában rejlik, írja Téma rovatunkban Törvénybe foglalt törődés című írásában Varga Dominika. A szabályozás egyértelmű: a szülők nem vendégek, hanem a gyermek kísérői, akik éjjel-nappal ott lehetnek a betegágy mellett.

A zseniális fotós, Mai Manóról budapesti háza maga a csoda. A Nagymező utcában, a Thália mellett található, amely most már teljes egészében a fotóművészetet szolgálja, írja Zsebik Ildikó.

Egy becsületes gavallér a címe a Leporolt históriák legújabb fejezetének. Becsületes gavallér persze több is akadt, de Lacza Tihamér részletesebben Komáromy Györgyről ír.

Francia katonák 300 éve énekelnek magyarul Késmárkról. Merthogy ez a himnuszuk az egykori Bercsényi-huszároknak, ma már a francia elitalakulatnak, az ejtőernyősöknek. Beletörik a nyelvük a „Gyönge violának letörött az ága, az én bánatomnak nincs vigasztalása. Nagy Bercsényi Miklós sírdogál magába’, elfogyott szegénynek minden katonája. Suhog a szél Késmárk felett, édes Hazám Isten veled!” sorokba, de a hagyomány az hagyomány, a himnusz maradt, írja Csonka Ákos.

Életképesek-e a csallóközi zenés klubok és a helyi könnyűzenei előadók produkciói 2025-ben? A kérdésre számos klubvezető és zenész válaszol Lacza Gergelynek, aki azután látott neki a nyomozásnak, hogy egy Facebook-bejegyzés hatására a közelmúltban a dunaszerdahelyi Soul Hunter Music Clubba szervezett zenésztalálkozót a Rómeó Vérzik frontembere, Kovács Koppány és a klub tulajdonosa, Danics Roland.

A Legyek Ura győzött a 60. Jókai Napokon. A hazai magyar műkedvelő színjátszók országos fesztiválja, a 60. Jókai Napok zsűrije úgy döntött, hogy a fődíjat a komáromi GIMISz Diákszínpad a Hostomský Fanni színművész rendezte Golding-drámával, A Legyek Urával érdemelte ki. A diákszínjátszó csoportok megosztott nívódíját az örsújfalui ÉS?! MI Diákszínpad a Dilemma, a Galántai Kodály Zoltán Gimnázium Bábcsoportja pedig a Quo Vadis? című előadásért kapta meg. A felnőtt színjátszó együttesek nívódíját a Kacsa beszél, vagy amit akartok… című előadással a társadalmilag érzékeny témaválasztásért az örsújfalui ÉS?! Színház vehette át. További részletek Nagy-Miskó ldikó cikkében.

Június második hetében ismét magyar szótól volt hangos Pozsony Fő tere. Immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége és a Liszt Intézet a Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét rendezvénysorozatot Pozsonyban. A szervezők 2014-ben azzal a szándékkal indították útjára a fesztiválhetet, hogy a magyar kultúrát közelebb hozzák a szlovákiai közönséghez, párbeszédet indítsanak, kapcsolatokat építsenek és megerősítsék azt, amit a fesztivál neve is sugall: mi valóban többek vagyunk egyszerű szomszédoknál. A rendezvénysorozatról Dunajszky Éva készített beszámolót.

Tizenötödik alkalommal rendezték meg az Ipolyi Arnold Népmesemondó Versenyt. A gombaszögi völgyben zajló kétnapos döntőben 77-en mutatták be tudásukat, a mesemondók arany, ezüst és bronz sávos minősítéssel térhettek haza. A zsűri több különdíjat is kiosztott. Fábián Gergely: Mesék mesterei.

„Nem a siker, hanem a hűséges szeretet a legfontosabb az életben” – így foglalható össze legjobban Baráth Bertalan életének és hitének alapgondolata. A verbita atyát 1975. június 8-án szentelték pappá a pozsonyi Szent Márton-dómban. 1990-ben került a Losonci járásbeli Videfalvára, ahol immár 35 éve készíti fel a fiatalokat a papi és missziós hivatásra. Félévszázados jubileuma kapcsán írt róla Agócs Szvorák Emese.

Van valami mélyen emberi abban, amikor visszatérünk a gyökereinkhez. Amikor a jelen összefonódik a múlttal, és a generációk közötti láthatatlan szálak kézzelfoghatóvá válnak. Ilyen esemény volt az is, amikor 2025. június 7-én először gyűlt össze a Gutrai család apraja-nagyja Barsbaracskán – ott, ahol a család ősei éltek. Kaszmán Zoltán megírta a Gutrai család Barsbaracskán tartott találkózáját.

Újra forog a malomkerék a Kis-Duna partján: ünnepélyes keretek között adták át a felújított tallósi Maticza-vízimalmot, amely nemcsak egy építészeti különlegesség, hanem a térség egyik legértékesebb ipartörténeti emléke, írja Szomolai Andrea. Az egykor mindennapi munkát adó tallósi Maticza-malom ma már a közösség és a kultúra szimbóluma, és mostantól ráadásul egy korszerű látogatóközpont is csatlakozik hozzá, amely új lehetőségeket nyit a régió turizmusában és oktatásában.

Jelentős fejlesztéssel indult a nyári szezon a Kurinc–Zöld Víz rekreációs övezetben: hivatalosan is átadták és használatba helyezték a legújabb attrakciónak számító hullámmedencét, amely nemcsak méreteivel, hanem technikai színvonalával is kiemelkedik a régió kínálatából, írja Virsinszky Tamás.

Térségünkben még mindig ritkaságnak számítanak azok a terek, amelyek a gyerekek testi, lelki és érzelmi jóllétét egyszerre támogatják. Az udvardi alapiskolában azonban két ilyen különleges helyiség is működik: a sóbarlang és a snoezelen szoba (különböző ingerek kiváltására alkalmas helyiség – a szerk. megj.), ahova Bokor Klára is ellátogatott.

Űrhajósok a tudományért. Izgatottan várjuk hetek óta, mikor indul végre Kapu Tiborék űrmissziója. A Nemzetközi Űrállomáson eddig még nem járt magyar űrhajós, most nyílik erre először lehetőség. Mi vár egy űrhajósra és egyáltalán miért fontos az űrbe repülni? Ezekre a kérdésekre válaszol a tudomány képviselője, Domonkos Andor.

„Talibán – ez érdekel titeket, ugye?” – mered ránk a felfegyverzett tálib, amikor vezetőnk épp arról beszél, hogy az ország szépsége vonzott minket Afganisztánba. Puskák és szögesdrótok között telik az élet az Ázsia szívében fekvő iszlám emirátusban, ahol a tálibok a saría jog szigorú értelmezésére épülő rendszere a középkorba taszította vissza az országot. Bátor munkatársunk, Bokor Klára afganisztáni élményeinek első részét Zsarnokság, a vallás köntösében (I.) címmel találják legfrissebb számunkban.

Habkönnyű finomságokat, a hazai cukrászdák egykori sztárját, a laskonkyt és a citromos Pavlova tekercse kínálja Balogh Tímea az Íz-lelőben.

Vas Gyula tesztelte a Mitsubishi ASX 1.3 DI-T Instyle autót, a család új topmodelljét.

Nekem a vízilabda nem múlt, hanem jelen idő, vallja Varga Tamás, akivel Rajkovics Péter beszélgetett. Kétszeres olimpiai bajnokként és világbajnok vízilabdázóként ismerjük, de a története messze túlmutat az aranyérmeken. 1996-ban és 2000-ben kimaradt az olimpiai csapatból. Mégis visszatért. Mégis nyert. És nemcsak a vízben, hanem később edzőként, tanárként, példaképként is.

Öt menet után, pontozással vesztett Végh Attila. A Vémola-Végh csatát Kocur László foglalta össze.

A MAGYAR7 24. számának hátlapján két jelesünk báró Majthényi Izidor honvéd százados és Nagyrákói és Nagyselmeczi Rakovszky Mór országgyűlési követ nemesludrovai síremléke látható.

ma7.sk/Felvidék.ma