Mintegy 30 ezer kisvállalkozó mentesülhet az új mikrojárulék alól

Az alacsony jövedelmű egyéni vállalkozók mikrojárulék alóli mentessége mintegy 30 ezer önálló vállalkozói tevékenységet végző személynek jelenthet könnyebbséget. Ezt keddi parlamenti sajtótájékoztatóján közölte Erik Tomáš munka-, szociális és családügyi miniszter a jogszabály-módosítás elfogadására reagálva.

A tárcavezető kiemelte, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács alkotmányos többséggel fogadta el a társadalombiztosítási törvény módosítását, amelyet a kormánypárti SNS és a Hlas-SD képviselői terjesztettek elő. Azok az egyéni vállalkozók, akik évente a létminimum 10,5-szeresénél kevesebbet keresnek – ez jelenleg valamivel kevesebb mint 2900 eurót jelent –, 2026. július 1-jétől nem lesznek kötelesek megfizetni a mikrojárulékot. Ennek havi összege 131 euró.

„A változás hozzávetőleg 30 ezer vállalkozót érint kedvezően. Biztosan segítséget jelent majd számos nyugdíjas, egészségkárosodott személy vagy szülői szabadságon lévő szülő számára. Olyan szakmák képviselőire is vonatkozik, mint a szakértők, tolmácsok vagy szerzők. Ezzel a törvénnyel megoldottuk azoknak a vállalkozóknak a helyzetét is, akik ugyan rendelkeztek vállalkozói engedéllyel vagy jogosultsággal, de nem végeztek tevékenységet, vagyis egyáltalán nem volt bevételük”

mondta Tomáš.

A minisztérium számításai szerint az intézkedés idén 21 millió eurós, jövőre pedig 42 millió eurós bevételkiesést jelent az állami költségvetés számára. A miniszter szerint azonban a szükséges forrásokat a tárca a fiktív betegállományok elleni fellépés révén teremtette elő.

„A 2024-ben elfogadott jogszabályi változásoknak köszönhetően a Szociális Biztosító két év alatt összesen 300 millió euróval tehermentesítheti a közpénzügyeket. Ez azt jelenti, hogy ezt az összeget nem kell majd az állami költségvetésből a biztosítóba átcsoportosítani. Az így megtakarított pénzt fordítottuk erre a kisvállalkozókat segítő intézkedésre”

– hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette, hogy az érintettek még az idei évben közel 800 eurót takaríthatnak meg, teljes jövő évi szinten pedig a megtakarítás elérheti az 1675 eurót.

A döntést üdvözölte Roman Michelko, az SNS parlamenti frakciójának vezetője is.

„Nagyon örülök, hogy sikerült keresztülvinni ezt a jó kezdeményezést. Köszönet illeti a munkaügyi minisztériumot, valamint a Hlas képviselőit, hogy támogatták az eredeti javaslatunkat, és közösen, koalíciós előterjesztésként nyújtottuk be”

– fogalmazott Michelko.

Emlékeztetett arra is, hogy a mentességi mechanizmus automatikus valorizációt tartalmaz, mivel a létminimum alakulásához kötötték. A munkaügyi miniszterhez hasonlóan visszautasította az ellenzék azon bírálatát, miszerint a kormánykoalíció csupán saját korábbi hibáját próbálja gyorsan korrigálni.

Michelko egyúttal jelezte, hogy az SNS több, szociális jellegű törvényjavaslatot is előkészített, amelyek ugyan költségvetési hatással járnak, de a párt szeretné azokat érvényesíteni a következő állami költségvetés tárgyalásakor.

„Nagyon intenzív egyeztetéseket folytatunk a pénzügyminiszterrel, valamint a munkaügyi miniszterrel is. A költségvetési csomag részeként igyekszünk minél több olyan intézkedést elfogadtatni, amely megkönnyíti az önálló vállalkozók, kisiparosok és más hasonló helyzetben lévő személyek működését”

– tette hozzá Michelko.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk