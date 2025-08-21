77 éves korában elhunyt Anna Záborská

77 éves korában, szerdán (augusztus 20-án) elhunyt Anna Záborská, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának (NR SR) képviselője. Erről a Keresztény Unió (KÚ) párt tájékoztatott a közösségi médiában.

„A szlovák politika, Európa tiszteletben álló személyisége, családja és ismerősei által szeretett, az életet szerető ember távozott az örökkévalóságba” – írta a KÚ.

Anna Záborská 1948. június 7-én született a svájci Zürichben. A Comenius Egyetem Orvostudományi Karán végzett. Édesapja Anton Neuwirth, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) egykori kiemelkedő politikusa volt. 1989 után aktívan vett részt a kereszténydemokrata klubok alapításában. 1993-ban a KDH privigyei szervezetének elnöke, valamint a KDH országos tanácsának tagja lett. 1999 és 2000 között a KDH külpolitikai alelnöke volt, 2001 és 2003 között pedig az elnökségének tagja.

Az 1998 és 2004 közötti években a KDH képviselője volt a szlovák parlamentben. 2004 és 2019 között három választási cikluson át az Európai Parlament képviselője volt. 2019-ben kilépett a KDH-ból, és Branislav Škripekkel együtt megalapította az új konzervatív politikai pártot, a Keresztény Uniót. 2023-ban az OĽaNO listáján indult a szlovák parlamenti választásokon.

Záborská politikusként az élet és a család védelmét támogatta.

A Fórum az Életért társalapítója és hosszú ideig aktív tagja volt az elnökségének is. A Szlovák Családtársadalom elnöke és a Zachráňme životy (Mentsük meg az életeket) projekt védnöke volt, amely rászoruló, állapotos nőknek és gyermekeiknek nyújt segítséget.

„Anna Záborská a szlovák közélet tiszteletre méltó személyisége volt, aki mindig kiállt az általa vallott értékek mellett”

– írta Peter Pellegrini köztársasági elnök a közösségi oldalán.

Az államfő kiemelte, hogy Záborská hosszú évekig a közéletben tevékenykedett, mint a Szlovák Nemzeti Tanács és az Európai Parlament képviselője, ugyanakkor orvos és a parlament egészségügyi bizottságának tagja is volt. „Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak, a közeli hozzátartozóknak és mindazoknak, akiket ez a hír érintett” – tette hozzá Pellegrini.

„Anna Záborská egy szilárd értékrendű politikus volt, aki hosszú évekig szolgálta Szlovákiát a hazai és az európai politikában.

Mindig is nagyra becsültem elvhűségét és elkötelezettségét, hogy megvédje meggyőződését, bár politikai kérdésekben gyakran álltunk egymással szemben” – fogalmazott a közösségi médiában Richard Raši (Hlas-SD), a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának elnöke a képviselő halálhíre kapcsán.

„Halála veszteség az egész parlament számára. Őszinte részvétem a családjának és minden közeli hozzátartozójának. Tisztelettel adózom emlékének” – tette hozzá a parlament elnöke.

