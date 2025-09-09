A kassai U. S. Steel jövőjéről is tárgyaltak

Peter Pellegrini, a Szlovák Köztársaság elnöke ezen a héten Japánban tett látogatása során kedden megbeszélést folytatott Sigeru Isibo japán miniszterelnökkel. A felek a Szlovákia és Japán közötti stratégiai együttműködésről szóló nyilatkozat előkészítéséről, gazdasági kérdésekről és a kassai U. S. Steel jövőjéről tárgyaltak – számolt be a TASR külön tudósítója.

Az elnök kiemelte, hogy jelenleg a stratégiai együttműködésről szóló nyilatkozat előkészítésének végső fázisa zajlik, amelyet várhatóan 2026-ban írhatnak alá. Pellegrini szerint a dokumentum tovább erősíti majd a kétoldalú kapcsolatokat.

A megbeszélés egyik fő témája a gazdaság volt.

„Szlovákiában több mint 70 japán cég működik, amelyek több ezer embert foglalkoztatnak. Ezért fontos, hogy Szlovákia továbbra is vonzó hely legyen a japán vállalatok számára, amelyek az Európai Unió piacaira való belépés kapujaként tekinthetnek ránk” – hangsúlyozta az államfő.

Szóba került a kassai U. S. Steel gyár jövője is, miután idén júniusban a legnagyobb japán acélgyártó, a Nippon Steel 14,9 milliárd dollárért (13,02 milliárd euróért) felvásárolta az amerikai U. S. Steelt. „A miniszterelnök megerősítette, hogy a kassai üzem jövőjéről a Nippon Steel menedzsmentje dönt majd. Ugyanakkor számolnunk kell azzal, hogy a gyár további működéséhez átfogó rekonstrukcióra és modernizációra lesz szükség a dekarbonizáció jegyében, ami több mint egymilliárd eurós beruházást igényel” – mondta Pellegrini.

A tárgyalás során a felek aktuális geopolitikai kérdéseket is megvitattak.

Isibo hangsúlyozta, nem szeretné, ha az ukrajnai háború példát adna egy új konfliktus kirobbanásához Kelet-Ázsiában. Egyetértettek abban, hogy mielőbb békét kell elérni Ukrajnában.

Pellegrini és Isibo ismét találkoznak majd az ENSZ Közgyűlésének közelgő ülésszakán.

Egyetértettek abban, hogy a világ jelenleg a multilaterális és nemzetközi szervezetek válságával küzd, amelyek – Pellegrini szavaival – erózión mennek keresztül. Az elnök ezt a témát beszédében is ki kívánja emelni az ENSZ-ben.

Kedden a szlovák elnök a Japán Üzleti Szövetség (Keidanren) képviselőivel is találkozik. A japán cégeket szeretné Szlovákiába hívni, és nagyszabású üzleti delegáció megszervezését tervezi. Az ilyen missziók szerinte új befektetési lehetőségeket nyithatnak meg.

Pellegrini a japán üzletembereknek azt is hangsúlyozni kívánja, hogy Szlovákia földrajzi elhelyezkedése révén fontos szerepet játszhat a háború utáni Ukrajna újjáépítésében. Véleménye szerint az ország kaput jelenthet azoknak a vállalatoknak, amelyek az Európai Unió területén akarnak maradni, de közel szeretnének lenni az ukrán piachoz.

Pellegrini japán útjára a 2025-ös oszakai világkiállításon (EXPO 2025) sorra kerülő Szlovák Nemzeti Nap alkalmából került sor, amelyet szerdán ünnepelnek.

