Pozsony központjának egy részét kiürítették

Pozsony központjának egy részét kedden, szeptember 9-én reggel 06.00 órától kiürítették, mert egy építkezésen fel nem robbant lőszert találtak.

Az evakuáció a Malomliget, Kassai, Landerer, Pribina, Karadžič utcák és a Dosztojevszkij sor által lakott körben található épületeket érinti – tájékoztatott a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság a közösségi hálón.

„A tűzszerészek 09.00-kor kezdik hatástalanítani a bombát, legkésőbb addigra ki kell üríteni az érintett területet. Terv szerint 12.00-ra végeznek a munkákkal” – pontosított a rendőrség.

A Pozsonyi Közlekedési Vállalat (DPB) tájékoztatja a lakosokat, hogy kedden 09.00 és 11.00 között a Malomliget utca, az Apollo híd és a Dosztojevszkij sor környékén nem fog közlekedni a városi tömegközlekedés.

A rendőrség megnyugtatta a lakosságot, hogy nem fenyegeti őket veszély. „Az építkezésre azonnal járőröket küldtünk, akik biztosították a helyszínt. A rendőrségi pirotechnikusok megvizsgálták a robbanószert, a szakemberek véleménye szerint egy 2. világháborús, 500 kilogrammos légibombáról van szó” – nyilatkozták a rendőrök.

A tűzszerészek jelenleg biztosítják a terepet, hogy később hatástalaníthassák a bombát.

A robbanószert hétfő este találták a Landerer és Čulenova utcák kereszteződése közelében található építkezésen.

