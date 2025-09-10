A kormányfő szerint a lengyel légtér megsértése súlyos incidens

A lengyel légtér megsértése támadó drónokkal súlyos incidens, aminek messzemenő következményei lehetnek. Életbevágóan fontos annak objektív megállapítása, hogy szándékosságról vagy véletlenről van-e szó, és hogy ki irányította a drónokat – jelentette ki az incidensre reagálva Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök, és szolidaritását fejezte ki Lengyelországnak, valamint felajánlotta segítségét ahhoz, hogy megtalálják a válaszokat ezekre a kérdésekre.

„Nem hagyom magam politikai játszmákkal provokálni, és a kormányellenes, a szlovákellenes sajtó által sem. Megbízható forrásokból tájékozódom, ezek alapján jelenleg a fentebb kifejtett álláspontot képviselem. Ha indokolt lesz, megváltoztatom, vagy kiegészítem az álláspontomat, de következetesen tiszteletben tartom a nemzetközi jogi elveket” – jelentette ki a miniszterelnök.

Fico ugyanakkor bírálta az előző kormányt, amiért az katonai felszerelést ajándékozott Ukrajnának. Szerinte a lengyel reakció tükröt állít a korábbi kormány elé. A hadi felszerelés adományozását katonai szabotázsnak nevezte.

Szerdára virradó éjszaka orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Az egyik drón lezuhanó darabjai egy családi ház tetőzetét rongálták meg Wyryki településen, a Lublini vajdaságban. Egy másik drón Czosnówka faluban zuhant le. Donald Tusk lengyel kormányfő kijelentette, először fordult elő, hogy orosz drónokat lőttek le egy NATO-tagállamban.

TASR/Felvidék.ma