Jönnek az alapiskolai klaszterek

Az alapiskolák hálózatára is átszervezés vár

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Tomáš Drucker (Szalai Erika/Felvidek.ma)

A középiskolák hálózatának optimalizálása után változások várnak az alapiskolákra is – emlékeztetett a TASR-nek adott interjúban Tomáš Drucker (Hlas-SD) oktatási miniszter.

Hozzátette, azok az iskolák megmaradhatnak, amelyeknek legalább 50-100 tanulójuk van, de egy igazgatóság alá vonják őket más iskolákkal.

Drucker szerint az ilyen klaszterek működése lehetővé teszi a tanárkölcsönzést, helyettesítést, a termek közös használatát, így a pedagógushiányt is enyhítik és elősegítik a tapasztalatcserét.

A változásokat a fenntartó önkormányzatokkal együttműködve hajtják végre.

„Sok az alapiskola, és nagyon tagolt a hálózat, emellett kevesebb gyerek születik. Sok faluban már nincs annyi, hogy megtöltsék az iskolát, és ebből adódik a kérdés, hogy van-e elegendő pénzük és pedagógusuk a minőségi oktatás biztosítására” – mondta a miniszter a TASR-nek.

A további okok között említette, hogy a kisebb iskolákban 30-33%-kal gyengébb eredményeket érnek el a tanulók a Tesztelés 9 országos felmérőn, így nehezebben tudnak érvényesülni, holott a kisiskolák fenntartása évi plusz 100 millió euróba kerül.

A tervet a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért elemzőosztálya és az oktatási tárca Oktatáspolitikai Intézetének javaslatai alapján készítették.

tasr/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

