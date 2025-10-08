Rómában és a Vatikánban helyezik el Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéit

A szeptemberben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolna egy ereklyéjét Udvardy György veszprémi érsek a Pápai Magyar Intézetben adta át szerdán Rómában. Egy másik ereklyét a vatikáni Szentté Avatási Ügyek kongregációjának adnak át.

Udvardy György az ereklyét Törő Andrásnak, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektorának nyújtotta át a PMI kápolnájában szerda reggel bemutatott misén.

Boldog Bódi Mária Magdolna ereklyéje a kápolna oltára alatti ereklyetartóba kerül, ahol más magyar szentek és boldogok ereklyéit őrzik.

A Magyarok Nagyasszonya ünnepnapján bemutatott misén Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és Törő András koncelebrált.

Udvardy György, aki egyben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökhelyettese, homíliájában hangsúlyozta, hogy Szűz Mária, akire Szent István király az országát bízta, a magyarok számára „úrnő, példakép, oltalmazó, anya”.

„Azt tanítja nekünk, hogy ne csak szeressünk, hanem szépen tudjunk szeretni, és szépen szeretni az édesanyák tudnak, akik arra is megtanítanak, hogyan kell azt tenni (..) erőszak, egyéni érdek, félreérthető magatartás nélkül” – mondta az érsek.

Hozzátette, sokan keresik az édesanyák titkát, akik munkavégzés mellett figyelnek gyerekeikre, és intézik a családjukkal kapcsolatos összes ügyet. Titkuk a hit és a remény, amely Szűz Máriában is „kiolthatatlan volt, még akkor is, amikor a világban a remény esélye eltűnni látszott”.

Bódi Mária Magdolnát szeptember 6-án Veszprémben avatták boldoggá. Egy másik ereklyéjét csütörtökön a Vatikánban, a Szentté Avatási Ügyek Dikasztériumának adják át, amelynek prefektusa, Marcello Semeraro bíboros részt vett a Bódi Mária Magdolnának és Mindszenty József bíborosnak szentelt keddi római konferencián.

Udvardy György az MTI-nek elmondta, hogy Mindszenty esetében, akit 2019-ben hirdettek ki tiszteletreméltónak, a „boldoggá avatási eljárás abba a fázisba került, amelyben mi emberek már nem tudunk többet tenni, az egyház már elismerte az ő életáldozatát, de szükség van egy csoda bizonyítására, amit az egyház hivatalosan elismer, amiért imádkozunk”.

MTI/Felvidék.ma